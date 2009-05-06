Ехануров обещает 24 августа «интересный» военный парад

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что в Киеве в День Независимости состоится военный парад, но его масштабность и формат будут зависеть от решения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ сообщил сегодня журналистам в Киеве.

«Парад будет. Какой – это уже решение верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО», - сказал министр обороны.

В связи с этим Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что 8 мая во время поездки вместе с Президентом в Хмельницкую область собирается окончательно согласовать с ним масштабность и формат проведения военного парада

«Поручение Президента по этому поводу (проведение парада – УНИАН) было. Мы эти предложения предоставим», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

На уточняющий вопрос журналистов, каким все же будет парад, министр обороны ответил: «Интересным».