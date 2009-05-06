Министр еще не читал поручение Ющенко, но выполнение считает проблемой

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН считает проблематичным немедленный перевод нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим использования из-за отсутствия контрактов на поставку и потребление нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ПРОДАН высказал сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости немедленного перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим.

«К сожалению, на сегодняшний день нет владельца нефти, который осуществил бы соответствующие меры, который имел бы нефть и покупателя этой нефти на западном направлении», - сказал Ю.ПРОДАН.

В то же время министр отметил, что пока еще не ознакомлен с текстом соответствующего поручения В.ЮЩЕНКО.

По словам Ю.ПРОДАНА, в настоящее время ни одна из организаций не заявила о своей заинтересованности в инвестировании проекта по использованию этого участка нефтепровода в аверсном режиме.

«Если будет соответствующий технико-экономический эффект от такой транспортировки, если будут заинтересованные организации, мы будем искать средства вместе с такими заинтересованными сторонами. На сегодняшний день мы разослали предложения ведущим организациям и предприятиям, которые могут быть заинтересованы либо в получении соответствующей нефти, либо имеют в своем распоряжении собственную нефть, но на эти предложения никто не откликнулся на сегодняшний день», - пояснил Ю.ПРОДАН.

Министр также сообщил, что необходимый объем финансирования перевода нефтепровода в аверсный режим использования будет рассчитываться, исходя из объемов нефти, предложенных для транспортировки.

Как сообщал УНИАН, 5 мая на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти о дальнейшем эффективном продвижении идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре Президент В.ЮЩЕНКО потребовал от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсный режим.

При этом В.ЮЩЕНКО призвал Кабинет министров руководствоваться национальными интересами при принятии этого решения.

«Я понимаю, какие там политические подтексты были и остаются, чтобы блокировать это решение, но сегодня я обращаюсь к здравому смыслу и к национальным интересам. И я убежден, что у правительства найдется мужество и мудрость принять соответствующее решение», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что во время встречи 9 апреля Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ подтвердил готовность азербайджанской стороны осуществлять поставки каспийской нефти для потребностей украинского и европейского рынков. При этом он говорил и о готовности предоставить нефть для технологических потребностей по запуску нефтепровода в аверсном режиме.

«Поэтому вопрос сегодня остается за украинской стороной», - сказал Президент Украины.