В России отреагировали на предложение президента Чехии по Крыму

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена "никому платить за Крым", в том числе компенсацию Украине по предложению президента Чехии Милоша Земана.

"... Его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики", - сказал Слуцкий, слова которого передает ТАСС.

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По его словам, "Россия ничего никому платить не будет". "Крым - это не предмет торга или сделки", - подчеркнул глава комитета Госдумы.

Как сообщал УНИАН, Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма.

В посольстве Чешской Республики в Украине указали, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в офис президента Чехии.