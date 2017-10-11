В России отреагировали на предложение президента Чехии по Крыму

09:47, 11 октября 2017
Политика
1110 0

В аннексировавшей Крым России заявили, что полуостров это не предмет торга или сделки.

Иллюстрация REUTERS

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не намерена "никому платить за Крым", в том числе компенсацию Украине по предложению президента Чехии Милоша Земана.

"... Его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает никакой критики", - сказал Слуцкий, слова которого передает ТАСС.

Читайте также"Это не продается": в Раде ответили на скандальное заявление президента Чехии по Крыму

По его словам, "Россия ничего никому платить не будет". "Крым - это не предмет торга или сделки", - подчеркнул глава комитета Госдумы.

Как сообщал УНИАН, Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и "узаконить" аннексию Крыма.

В посольстве Чешской Республики в Украине указали, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в офис президента Чехии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Заявление президента Чехии о "продаже" Крыма
Теги: #аннексия Крыма Россией#Земан об оккупации Крыма#Земан о продаже Крыма