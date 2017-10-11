Чехи извинились перед Украиной за слова их президента о Крыме
Чехи прислали в посольство Украины слова поддержки и извинения за заявление президента Чешской Республики Милоша Земана относительно "узаконивания" аннексии Крыма.
В Посольство Украины в Чешской республике поступили слова поддержки и извинения от чехов за слова президента этой страны Милоша Земана о Крыме.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
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«Хочу поблагодарить десяткам чехов, часто совершенно незнакомым людям, которые сегодня направили посольству слова поддержки и ... извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела», – написал украинский дипломат.
Как сообщал УНИАН, Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.
В Посольстве Чешской Республики в Украине указали, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в офис президента Чехии.