Чехи извинились перед Украиной за слова их президента о Крыме

В Посольство Украины в Чешской республике поступили слова поддержки и извинения от чехов за слова президента этой страны Милоша Земана о Крыме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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«Хочу поблагодарить десяткам чехов, часто совершенно незнакомым людям, которые сегодня направили посольству слова поддержки и ... извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с украинцами в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавела», – написал украинский дипломат.

Как сообщал УНИАН, Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чешской Республики в Украине указали, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в офис президента Чехии.