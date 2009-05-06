Россия высылает двух дипломатов, работающих в Информбюро НАТО

Россия высылает двух канадских дипломатов, работающих в Информбюро НАТО в Москве.

Об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России. Соответствующая нота вручена послу Канады в России Ральфу Лисишину.

Столицу должны покинуть атташе канадского посольства в России Изабель Франсуа и ее коллега Марк Оппгенорт. Таким образом Москва ответила на высылку двух российских дипломатов- сотрудников постпредства России при НАТО.

Эхо Москвы