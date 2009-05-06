Россия высылает двух дипломатов, работающих в Информбюро НАТО
11:40, 06 мая 2009Политика
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Нота вручена послу Канады
Россия высылает двух канадских дипломатов, работающих в Информбюро НАТО в Москве.
Об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России. Соответствующая нота вручена послу Канады в России Ральфу Лисишину.
Столицу должны покинуть атташе канадского посольства в России Изабель Франсуа и ее коллега Марк Оппгенорт. Таким образом Москва ответила на высылку двух российских дипломатов- сотрудников постпредства России при НАТО.
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