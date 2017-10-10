Украина и Турция подписали план действий по развитию двусторонних отношений до 2020 года

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу приняли план действий по развитию двусторонних отношений на период 2017-2019 годов.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие документы сегодня в Киеве подписаны после шестого заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины Петра Порошенко и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между дипломатической академией имени Геннадия Удовенко при МИД Украины и Дипломатической академией МИД Турции.

Кроме того, Порошенко и Эрдоган подписали совместное заявление по результатам заседания Стратегического совета высокого уровня.