Новым президентом ПАСЕ может стать лояльный к Украине представитель Литвы

Европейская народная партия предлагает Парламентской ассамблее Совета Европы кандидатуру представителя Литвы Эммануэлиса Зингериса на должность президента ПАСЕ.

Об этом член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Группа Европейской народной партии в ПАСЕ проголосовала в поддержку Эммануэлиса Зингериса (Литва) на должность президента ПАСЕ. Он набрал 37 голосов. Его соперница - Стелла Кириакидес - набрала 31 голос. Теперь слово за всей ассамблеей. Но шансы Зингериса на победу выросли", - отметил Гончаренко.

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"Я, как и большинство украинской делегации, буду голосовать за Зингериса, которого знаю лично и который твёрдо поддерживает территориальную целостность Украины", - добавил он.