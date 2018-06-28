Литвин становится незаменимым? Очень полезным – уж точно
Похоже, Владимир Михайлович, до сих пор убежденный в том, что он все еще нужен Украине, на сей раз, крупно попал. И судя по всему, следующая пленарная неделя в ВР пройдет под знаком интриг...
«Переноса» президентских выборов на январь очень хотят в СП, но он может сыграть на руку и регионалам… Тимошенко поманят «ширкой» и «кинут» в последний момент?.. Януковича попытаются убедить, что он может получить почти все, что хотел… Литвин сам может стать «золотым», если ухитрится, помогая всем, помочь в первую очередь себе…
|Владимир Литвин
Похоже, Владимир Михайлович, до сих пор убежденный в том, что он все еще нужен Украине, на сей раз, крупно попал. И, что должно быть вдвойне обидно, попал в совсем неизящную комбинацию типа «жернова». Да еще и в результате того, что сидит сегодня в кресле, в которое так долго стремился вернуться… Но если на полную катушку задействовать присущую спикеру изворотливость и способности к политическому лавированию, из ситуации можно выйти даже не с «золотой акцией» - извечной мечтой всех мини-фракций в ВР, а практически самому стать «золотым».
Собственно Литвина просто зацепило «откатом» от вердикта Конституционного суда на представление Ющенко – дело о новой коалиции и ее обязанности/праве вносить кандидатуру нового премьера. КС выкрутился, ухитрившись написать такое решение, что каждая политическая сила сегодня трактует его на свой вкус. С одной стороны, в резолютивной части: «внесение предложений в соответствии с Конституцией Украины Президенту Украины относительно кандидатуры Премьер-министра Украины и относительно кандидатур в состав Кабинета Министров Украины принадлежит исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины», то есть является правом, а не обязанностью. Но с другой – в мотивационной части решения: участие «коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, в формировании Кабинета Министров Украины, которая осуществляется путем реализации ею… полномочий относительно внесения в соответствии с Конституцией Украины предложений Президенту Украины относительно кандидатуры Премьер-министра Украины» трактуется Конституционным судом как единственно возможный способ «воплощения основной цели создания коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины». То есть, все-таки не право, но основная цель существования?
Фактически Банковая проиграла этот раунд, поскольку в решении КС нет четких указаний на то, что невнесение новосозданной коалицией кандидатуры премьер-министра может стать основанием для роспуска Верховной Рады. А раз так, то БЮТ с Партией регионов могут продолжить игру в создание широкой коалиции. И, соответственно, Литвин все еще остается нужным человеком как лицо, способное влиять на процесс прохождения законопроектов через парламент.
Строго говоря, Секретариат Президента в этом ключе волнует всего один предполагаемый законопроект – а именно внесение изменений в Конституцию, которые могут предполагать во-первых: существенное перераспределение полномочий во властном треугольнике в пользу премьер-министра. А во-вторых: может быть введена процедура выборов президента в парламенте. Подобные изменения в основном законе автоматом означали бы передел всей власти в Украине между ПР и БЮТ, практическое введение двухпартийной системы, а также консервацию нынешней политической элиты с некоторыми исключениями. Причем в вопросе попадания или пролета мимо власти любого политика последнее слово оставалось бы за верхушками все тех же двух политических мастодонтов, и очевидно, вопрос решался бы из соображений преданности «кандидата» лидерам неких группировок в этих двух партиях.
Однако, время для истерики в стиле «все пропало, шеф!» пока что не пришло. Немалую надежду потенциальным аутсайдерам дает… «ширка». Вернее затяжной процесс переговоров о ее создании.
Очевидно, что ни ПР, ни БЮТ, особенно с учетом грядущих выборов не греет мысль, что избиратель может не понять и не простить «неестественный союз». Надо полагать, именно этим и объясняется чередование периодов оптимистичных оценок возможности создания широкой коалиции с черным пессимизмом вплоть до отрицания самого факта ведения переговоров. Добавим, что в «неестественном союзе» ежеминутно существует возможность «кидалова» любой из сторон, что опять-таки переговоры ускорить не может. И тут Владимир Михайлович с его способностями к подковерным интригам может оказаться очень полезным как для любой из высоких договаривающихся сторон, так и для Банковой, кровно заинтересованной в уничтожении возможности договора в зародыше.
Но игру Литвину может опять подпортить Конституционный суд. У него на рассмотрении все еще остается дело о дате президентских выборов. На первый взгляд позиции СП тут выглядят более солидными. Ведь и в новой редакции основного закона, которая, якобы не распространяется на Ющенко, избранном еще по старой Конституции, и в старой редакции, на которую, вроде как опирались нардепы, назначая выборы на 25 октября, четко прописано, что президент Украины получает свои полномочия «сроком на пять лет». Правда, у сторонников идеи «скоропостижных» президентских выборов остается небольшая лазейка: выборы Президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца полномочий главы государства.
А у Владимира Михайловича, соответственно, появляется дополнительный шанс. Спикер уже не раз намекнул Банковой, мол, надо бы открутить назад явно не юридическое а политическое постановление о дате президентских выборов. Тем более, что сам он – за январь, а документ поставил на голосование только потому, что не мог пойти на нарушение процедуры.
Осталось только окончательно убедить фракцию регионалов, что затягивание с президентскими выборами играет им на руку, с каждым днем снижая рейтинг Тимошенко. А необходимость для действующего премьера отчитываться о выполнении программы правительства по итогам года во время президентской кампании (если выборы таки состоятся в январе), будет более значимым выигрышем, чем возможные рейтинговые потери Януковича, зацикленного сегодня на требованиях принять антикризисные меры, за которые сами же регионалы голосовать не собираются. Даже если Юлию Владимировну вдруг «переклинит», и она учтет все до единого предложения ПР. Это при том, что между двумя политсилами существуют и другие противоречия.
И Янукович, и Тимошенко понимают, что без еще одной серии изменений к Конституции фактическое введение двухпартийной системы во власти невозможно. Однако, Виктор Федорович, который видит себя будущим Президентом, по данным украинских СМИ категорически не согласен с декоративными функциями главы государства в Конституции Тимошенко-Медведчука. Но если этот вопрос еще как-то подразумевает возможность поиска компромисса, то обезопасить Юлию Владимировну от того, что регионалы провалят проект во время второго голосования (а сделать все придется с первого раза – цейтнот-с) не может никто.
И тут может опять пригодиться опыт Владимира Михайловича, который не так давно демонстративно пособил ПР и побил горшки с БЮТ из-за следственной комиссии ВР по делу о бумагах «Интера».
Елена Перегуда