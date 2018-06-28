Литвин становится незаменимым? Очень полезным – уж точно

«Переноса» президентских выборов на январь очень хотят в СП, но он может сыграть на руку и регионалам… Тимошенко поманят «ширкой» и «кинут» в последний момент?.. Януковича попытаются убедить, что он может получить почти все, что хотел… Литвин сам может стать «золотым», если ухитрится, помогая всем, помочь в первую очередь себе…

Судя по всему, следующая пленарная неделя в ВР пройдет под знаком интриг Литвина. Во-первых: спикер парламента еще до майских праздников заявил, что антикризисную программу правительства Рада рассматривать не будет, тут же успокоив Тимошенко, что непринятие программы отставку Кабмина повлечь не должно. Правда, он тут умолчал о том, что регионалы не преминут еще подпортить рейтинг премьера, опираясь именно на отсутствие антикризисной программы. Во-вторых: Владимир Михайлович «состроил глазки» все тем же Регионам, дескать, если Юлия Владимировна не учтет в программе их предложения, которые сам спикер вообще-то считает совершенно нереальными, никаких шансов на прохождение программы не будет. Ну, а в-третьих: у Литвина (до вынесения решения КС по вопросу о дате президентских выборов) еще остается возможность «пококетничать» с Банковой. Спикер не устает повторять, что считает 25 октября политически мотивированным сроком, хотя сам же и поставил на голосование законопроект.

Похоже, Владимир Михайлович, до сих пор убежденный в том, что он все еще нужен Украине, на сей раз, крупно попал. И, что должно быть вдвойне обидно, попал в совсем неизящную комбинацию типа «жернова». Да еще и в результате того, что сидит сегодня в кресле, в которое так долго стремился вернуться… Но если на полную катушку задействовать присущую спикеру изворотливость и способности к политическому лавированию, из ситуации можно выйти даже не с «золотой акцией» - извечной мечтой всех мини-фракций в ВР, а практически самому стать «золотым».

Собственно Литвина просто зацепило «откатом» от вердикта Конституционного суда на представление Ющенко – дело о новой коалиции и ее обязанности/праве вносить кандидатуру нового премьера. КС выкрутился, ухитрившись написать такое решение, что каждая политическая сила сегодня трактует его на свой вкус. С одной стороны, в резолютивной части: «внесение предложений в соответствии с Конституцией Украины Президенту Украины относительно кандидатуры Премьер-министра Украины и относительно кандидатур в состав Кабинета Министров Украины принадлежит исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины», то есть является правом, а не обязанностью. Но с другой – в мотивационной части решения: участие «коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, в формировании Кабинета Министров Украины, которая осуществляется путем реализации ею… полномочий относительно внесения в соответствии с Конституцией Украины предложений Президенту Украины относительно кандидатуры Премьер-министра Украины» трактуется Конституционным судом как единственно возможный способ «воплощения основной цели создания коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины». То есть, все-таки не право, но основная цель существования?

Фактически Банковая проиграла этот раунд, поскольку в решении КС нет четких указаний на то, что невнесение новосозданной коалицией кандидатуры премьер-министра может стать основанием для роспуска Верховной Рады. А раз так, то БЮТ с Партией регионов могут продолжить игру в создание широкой коалиции. И, соответственно, Литвин все еще остается нужным человеком как лицо, способное влиять на процесс прохождения законопроектов через парламент.

Строго говоря, Секретариат Президента в этом ключе волнует всего один предполагаемый законопроект – а именно внесение изменений в Конституцию, которые могут предполагать во-первых: существенное перераспределение полномочий во властном треугольнике в пользу премьер-министра. А во-вторых: может быть введена процедура выборов президента в парламенте. Подобные изменения в основном законе автоматом означали бы передел всей власти в Украине между ПР и БЮТ, практическое введение двухпартийной системы, а также консервацию нынешней политической элиты с некоторыми исключениями. Причем в вопросе попадания или пролета мимо власти любого политика последнее слово оставалось бы за верхушками все тех же двух политических мастодонтов, и очевидно, вопрос решался бы из соображений преданности «кандидата» лидерам неких группировок в этих двух партиях.

Однако, время для истерики в стиле «все пропало, шеф!» пока что не пришло. Немалую надежду потенциальным аутсайдерам дает… «ширка». Вернее затяжной процесс переговоров о ее создании.

Очевидно, что ни ПР, ни БЮТ, особенно с учетом грядущих выборов не греет мысль, что избиратель может не понять и не простить «неестественный союз». Надо полагать, именно этим и объясняется чередование периодов оптимистичных оценок возможности создания широкой коалиции с черным пессимизмом вплоть до отрицания самого факта ведения переговоров. Добавим, что в «неестественном союзе» ежеминутно существует возможность «кидалова» любой из сторон, что опять-таки переговоры ускорить не может. И тут Владимир Михайлович с его способностями к подковерным интригам может оказаться очень полезным как для любой из высоких договаривающихся сторон, так и для Банковой, кровно заинтересованной в уничтожении возможности договора в зародыше.

Но игру Литвину может опять подпортить Конституционный суд. У него на рассмотрении все еще остается дело о дате президентских выборов. На первый взгляд позиции СП тут выглядят более солидными. Ведь и в новой редакции основного закона, которая, якобы не распространяется на Ющенко, избранном еще по старой Конституции, и в старой редакции, на которую, вроде как опирались нардепы, назначая выборы на 25 октября, четко прописано, что президент Украины получает свои полномочия «сроком на пять лет». Правда, у сторонников идеи «скоропостижных» президентских выборов остается небольшая лазейка: выборы Президента проводятся в последнее воскресенье последнего месяца полномочий главы государства.

А у Владимира Михайловича, соответственно, появляется дополнительный шанс. Спикер уже не раз намекнул Банковой, мол, надо бы открутить назад явно не юридическое а политическое постановление о дате президентских выборов. Тем более, что сам он – за январь, а документ поставил на голосование только потому, что не мог пойти на нарушение процедуры.

Осталось только окончательно убедить фракцию регионалов, что затягивание с президентскими выборами играет им на руку, с каждым днем снижая рейтинг Тимошенко. А необходимость для действующего премьера отчитываться о выполнении программы правительства по итогам года во время президентской кампании (если выборы таки состоятся в январе), будет более значимым выигрышем, чем возможные рейтинговые потери Януковича, зацикленного сегодня на требованиях принять антикризисные меры, за которые сами же регионалы голосовать не собираются. Даже если Юлию Владимировну вдруг «переклинит», и она учтет все до единого предложения ПР. Это при том, что между двумя политсилами существуют и другие противоречия.

И Янукович, и Тимошенко понимают, что без еще одной серии изменений к Конституции фактическое введение двухпартийной системы во власти невозможно. Однако, Виктор Федорович, который видит себя будущим Президентом, по данным украинских СМИ категорически не согласен с декоративными функциями главы государства в Конституции Тимошенко-Медведчука. Но если этот вопрос еще как-то подразумевает возможность поиска компромисса, то обезопасить Юлию Владимировну от того, что регионалы провалят проект во время второго голосования (а сделать все придется с первого раза – цейтнот-с) не может никто.

И тут может опять пригодиться опыт Владимира Михайловича, который не так давно демонстративно пособил ПР и побил горшки с БЮТ из-за следственной комиссии ВР по делу о бумагах «Интера».

Елена Перегуда