Украине важно избавиться от коррупции, чтобы набраться сил для противостояния Путину - Керри

Бывший глава Госдепа США Джон Керри в интервью заявил, что Украине критически важно избавиться от коррупции - традиционного для страны метода "решения вопросов". Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

По его словам, успешная борьба с коррупцией поспособствует экономическому росту.

"Коррупционеров нужно лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину, будет очень сложно обеспечить условия для экономического роста. А для украинской экономики сейчас самое время расти - стране нужно набраться сил для противостояния всему тому, что Россия и ее президент Владимир Путин собираются сделать в будущем. Здесь имеет место пересечение экономических мотивов с интересами национальной безопасности", - сказал Керри.

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Экс-госсекретарь отметил, что Украине необходима независимая судебная власть, которая могла бы привлечь к ответственности кого-либо за нарушение закона, за любые коррупционные действия. Также, добавил он, стране нужны независимые прокуроры, способны расследовать преступления.

Напомним, 3 октября Верховная Рада утвердила законопроект, который запустит судебную реформу и предусматривает изменения в ряд кодексов, а также новации, которые уже вызвали бурные дискуссии.