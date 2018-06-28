Вехи недели: Тимошенко порадовала Путина, Янукович разоткровенничался, Ющенко замер в ожидании

Конституционный Суд не подарил Президенту возможность распустить Верховную Раду. Юлия Тимошенко попыталась вернуть доверие Владимира Путина. Виктор Янукович заявил, что не верит в возможность преодоления противоречий с БЮТ.

Конституционный Суд блестяще подтвердил статус собрания сторонников разумных компромиссов, не дав однозначного ответа на президентское представление о необходимости коалиции после переформатирования вносить новую кандидатуру премьера. Не исключено, что судьи на Жилянской понимают, что смена главы государства пройдет куда быстрее, чем ротация других политических лидеров. В сухом остатке у президентской команды осталась только возможность апеллировать к общественности, пеняя на неработоспособность Верховной Рады. Правда, на хорошо отдохнувших парламентариев выпады Банковой особого эффекта не произведут, а граждане куда больше обеспокоены проблемами выживания и борьбы с экономическим кризисом. Парадоксально, но факт: с начала года в стране ежемесячно перевыполняется бюджет, план по налогам и сборам, а «жить лучше, жить веселее» почему-то не становится.

Кстати, КС приступил и к рассмотрению представления о дате проведения президентских выборов. Эксперты склоняются к мысли, что ее перенесут с осени 2009-го на январь 2010-го, тем самым нивелировав первоапрельский политический порыв 401 парламентария. Впрочем, основные фавориты будущей гонки уже и без того маневрируют в преддверии официального старта избирательной кампании. Вот только действуют в большинстве своем без огонька, отбывая номер. В украинской политике вообще «настоящих буйных мало», от того и носит она средневзвешенный характер.

Например, Виктор Янукович решил пооткровенничать в эфире 5 канала, признавшись, что уже давно, но без особого успеха ведет консультации с Юлией Тимошенко. Лидер Партии регионов подчеркнул, что не верит в возможность принятия изменений в Конституцию до 25 октября, поскольку у регионалов с бютовцами немало противоречий. Владимир Литвин заблаговременно предупредил, что не станет освящать своим присутствием маловероятную с точки зрения Януковича коалицию БЮТ и Партии регионов. Его, правда, пока туда никто не зовет – процесс переговоров не отличается динамизмом. Сам Виктор Федорович известен своей способностью к выжиданию и мимикрии, хотя рейтинг по идее должен развивать в нем качества хищника. Но Янукович живет по принципу «оппозиция все спишет», избегая резких движений. Впрочем, в своей пассивности главный регионал не уникален. Если украинские левые силы, включая имеющих парламентское представительство коммунистов, не сумели провести масштабные акции протеста в честь Первомая даже в условиях кризиса, говорить об их эффективной оппозиционности не приходится.

Нет покоя Юлии Тимошенко – премьер посетила Москву, чтобы попытаться восстановить утраченное после подписания с представителями ЕС Брюссельской декларации о модернизации украинской ГТС взаимопонимание. Юлия Владимировна пригласила россиян принять участие в модернизации отечественной трубы и согласилась оплатить услугами по транзиту закачиваемое в подземные газохранилища «голубое золото». Не забыла Тимошенко порадовать Владимира Путина, заявив, что Украина не поставляет оружие в Грузию. Вернувшись в Киев, Юлия Владимировна пыталась заверить журналистов, что наша страна ни на какие уступки России не пошла.

Энергично пытается остаться загадкой для будущих избирателей Сергей Тигипко, успевший пообещать не только выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, но и финансировать ее проведение исключительно из собственных средств. Наверное, этот случай электорального хозрасчета (за исключением баллотирования откровенно безнадежных кандидатов) является уникальным для Украины. Правда, этот предвыборный подвиг не избавит Сергея Леонидовича от необходимости постоянно опровергать предположения о своем статусе технического кандидата Тимошенко и отвечать, почему в 2004 году он предпочел быть начальником штаба у Януковича, а не кандидатом в Президенты.

Евгений Магда