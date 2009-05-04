Кличко требует закрыть взлетно-посадочную площадку в Гидропарке

Блок Кличко требует от прокуратуры добиться отмены Киевсоветом решения о предоставлении разрешения на обустройство взлетно-посадочной площадки в Гидропарке.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Блока Кличко.

В документе отмечается, что “с согласия мэрии и молчания прокуратуры в Киеве на острове Долобецкий незаконно действует взлетно-посадочная площадка. Начали такое опасное развлечение в зоне отдыха депутаты большинства Черновецкого решением Киевсовета от 26 июня 2007 года. Разрешение на 15-летнюю аренду 1,5 га под обустройство взлетной полосы для гидропланов в зоне берега и водоема Гидропарка предоставили компании “Кроун”. При этом в Блоке Кличко напомнили, что именно “Кроун” связывают со скандальным строительство по ул.Березняковской,12.

В заявлении отмечается, что Блок Виталия Кличко был единственной политической силой, которая в тот же день обжаловала это решение в прокуратуре Киева. “Ведь оно противоречит Программе развития зеленой зоны города и не было согласовано с постоянной комиссией Киевсовета по вопросам экополитики. Но главное – капитальное строительство не может вестись возле самого водоема, поскольку должна сохраняться природоохранная полоса (50 метров от берега)”, отмечается в заявлении.

В Блоке Кличко напомнили, что, несмотря на протест прокуратуры, строительство все-таки началось, и на протяжении всего лета 2008 года в Гидропарке над головами отдыхающих киевлян летали вертолет и аэроплан.

Киевские экологи также неоднократно требовали от природоохранной прокуратуры закрыть частную площадку, поскольку она находится в прибрежной полосе острова Долобецкий, что является нарушением ст.60, 61 Земельного кодекса Украины и соответствующих статей Водного кодекса, а также требований градостроительного законодательства.

23 апреля 2009 года столичная прокуратура в который раз признала это решение незаконным, но соответствующий протест на рассмотрение Киевсовета до сих пор не поступил.

Блок Виталия Кличко требует от прокуратуры добиться отмены Киевсоветом решения о предоставлении разрешения на аренду земли, на которой обустроена взлетно-посадочная площадка, а в случае отклонения протеста – обратиться в суд.