Украинский интерес. Пас Волкеру, воспоминание о Крыме и Гройсман без Додона

Сломанные под парламентским куполом Верховной Рады копья политических оппонентов, обсуждавших перспективы законопроектов о реинтеграции Донбасса, по большому счету, имели смысл, чтобы обозначить готовность Украины к выполнению Минских договоренностях, пусть и упоминание о них изъято из текста законопроекта. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью Gazeta.ru не только повторил тезис о страданиях русскоязычного населения на Донбассе, но и однозначно дал понять: в Вашингтоне не сомневаются в присутствии российских войск на востоке Украины и настроены бороться за восстановление суверенитета Украины над своей территорией.

Наша страна, к сожалению, стала одной из «шахматных досок» для глобального противостояния между Вашингтоном и Москвой, но это нисколько не уменьшает необходимости активизации украинской дипломатии на международной арене. Россия, со своей стороны, не замыкается исключительно на Украине. Уверенность верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини, что Европа дает адекватный ответ гибридным вызовам со стороны Кремля, откровенно говоря, выглядит несколько преувеличенной.

Результаты референдума в Каталонии и развитие событий после него подтверждает, что Россия начала активнее использовать демократические ценности и постправду в качестве оружия против Европейского Союза. Наивно полагать, что кремлевские эмиссары раздавали рис и вино каталонцам накануне 1 октября, безусловно, референдум в Каталонии опирался на совсем другие движущие силы. Но пропагандистская машина России сегодня делает все, чтобы события в Барселоне и вокруг нее стали символом будущего распада Европейского Союза.

Впрочем, в политическом плане ЕС стремится асимметрично отвечать Кремлю. Например, Европейская Комиссия признала NordStream-2 – проект газопровода с российской территории в Германию – не соответствующим интересам Европейского Союза. А Европейский Парламент принял резолюцию о ситуации в Крыму, в которой нашлось место и оценке ситуации с правами человека на полуострове, и запрету Меджлиса крымскотатарского народа, и наличию украинских политических заключенных. В Москве, конечно же, могут сделать вид, будто решение ЕП ни на что не влияет, но оно способно выступить в роли фундамента для усиления санкций против России.

Украину и Молдову в последнее время объединяет и общая заинтересованность в реанимации «Восточного партнерства», придании этому формату нового дыхания. Об этом, как и о развитии экономических отношений между нашими странами, говорили в Кишиневе 6 октября премьеры Украины и Польши. Интенсивность двусторонних правительственных контактов в этом году стала беспрецедентной, она словно компенсирует откровенно пророссийские заявления президента Молдовы Игоря Додона, во время недавнего посещения России сообщившего о божественном происхождении своего статуса.