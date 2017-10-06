Сегодня парламент дал силу и оружие украинским дипломатам – Ирина Геращенко

Сегодня на утреннем заседании Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (регистрационный номер 7164). Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов, пишет пресс-служба БПП.

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Закон укрепляет позиции Украины на международной арене в борьбе с российской агрессией. Об этом с трибуны парламента подчеркнула Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. «У нас нет возможности освободить оккупированные Российской Федерацией территории только военным путем. Мы должны совместить дипломатический путь и военный. И именно этот законопроект дает оружие нашей армии и оружие нашей дипломатии », — заявила Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко отметила, что закон, который пролонгирует закон 7164, помог украинским дипломатам одержать победу на международной арене и добиться введения санкций против Российской Федерации. «Сегодня мы не переголосовываем закон. На самом деле, мы предоставили силу этому закону, предоставляем силу и оружие украинским дипломатам », — заявила Ирина Геращенко.