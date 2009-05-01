На Майдане Незалежности друг друга перекрикивают уже три митинга

В Киеве на Майдане Незалежности одновременно продолжаются уже три первомайских митинга.

Как передает корреспондент УНИАН, к представителям Коммунистической партии Украины и Федерации профсоюзов Украины на Майдане Незалежности присоединилась ПСПУ, партия «Справедливость», партия «Киевская Русь», а также некоторые другие общественные объединения. Демонстрация этой политической силы, пройдя от станции метро «Арсенальная», также вышла на главную площадь столицы. Это привело к тому, что на Майдане Незалежности одновременно проводятся три акции по случаю 1 Мая.

Соответственно, выступающие от каждой организации, а также разное музыкальное сопровождение создают неблагоприятную обстановку для участников акций.