В Украину прибудет делегация Конгресса США

Украину 13 апреля посетит делегация Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, делегацию Конгресса, которая в течение 7-13 апреля посетит Польшу, Грузию, Россию и Украину, возглавит лидер большинства в Сенате США Билл ФРИСТ (республиканец от штата Теннесси). Вместе с Б.ФРИСТОМ будут путешествовать сенаторы Джад ГРЕГГ (республиканец, Нью-Гемпшир) и Ричард БАРР (республиканец, Северная Каролина).

«Этот визит позволит глубже, на собственных впечатлениях понять вопросы, которые влияют на отношения Америки с каждой из этих стран, и выяснить, что могут сделать Соединенные Штаты для укрепления демократических институтов, которые существуют в регионе, и выработать видение тех проблем, которые стоят перед регионом”, – отметил сенатор Б.ФРИСТ. – «Я с нетерпением ожидаю на встречи с ключевыми лидерами региона и на откровенный, открытый диалог по вопросам, которые представляют взаимный интерес”.

«Поездка также будет шансом продолжить содействие распространению демократии и свободы в регионе”, – добавил Б.ФРИСТ. – “Каждая из этих стран является источником уникальных вызовов и возможностей для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов в регионе. И я жду случая укрепить отношения США с каждой страной».