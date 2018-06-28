У хорошего соседа Путина Тимошенко обрела гармонию (фоторепортаж)

«Брюссельская декларация и все договоренности с Россией находятся в гармонии». Это заявление премьер-министра Юлии Тимошенко, сделанное по итогам визита в Москву, наряду с ее же утверждением о том, что на сегодня достаточно оснований, чтобы считать, что Украина и Россия являются партнерами и хорошими соседями, пожалуй потянут на сенсацию дня.

Стоит отметить, что последний визит украинского премьера в Москву вышел на самом деле гармоничным. Встречу Тимошенко с Путиным в формате тет-а-тет предваряла ее же аудиенция у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А участие в заседании российско-украинского комитета по экономическому сотрудничеству сбалансировалось культурной программой – возложением цветов к могиле Николая Гоголя и памятнику Тарасу Шевченко.

Патриарх Кирилл подарил Тимошенко изготовленную специально для нее «дорожную» небольшую икону. Очевидно, с намеком на то, что ездить ей придется довольно много... Юлия Владимировна отдарилась двумя пасхальными яйцами.

«Я думаю, что мы усилили работу в направлении углубления сотрудничества,» – такая замечательная во всех отношениях фраза прозвучала из уст премьера, когда она в Киеве подводила итоги "деловой" части своего визита в Москву.

Наиболее ощутимым итогом визита, по крайней мере, таким, о котором Юлия Владимировна говорила конкретно, а не общими словами, как о других вещах, видно, сделует считать обещание Путина не применять к Украине санкции за недобор российского газа в течение всего 2009 года. по оценкам российской прессы, речь могла идти о двух миллиардах долларов. Впрочем, документального подтверждения того, что Москва "простила" должок, никто не увидел.

Сама же Тимошенко уверенно заявила, что в ходе визита «все задания были выполнены и все цели достигнуты, дальше продолжается конструктивная работа»...

«Все переговоры, все встречи проходили в дружеской обстановке, все вопросы, которые так или иначе надо было решить, и которые были напряженными, они решены. Я как премьер-министр довольна этой поездкой...»

На сей раз в программу визита Тимошенко вошли и культурные мероприятия. Премьер сходила к могиле Гоголя...

И возложила цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Премьер вернулась крайне довольная визитом, и не скрывала этого. А вот в стане экс-соратников и потенциальных конкурентов на президентских выборах – Нашей Украине – Народной Самообороне не скрывают опасения, что Тимошенко привезла из Москвы нечто большее, чем просто хорошие отношения с северным соседом. "Мне кажется, что это финальный кастинг, смотрины ТИМОШЕНКО в Кремле перед началом президентской кампании," – предположил Вячеслав Кириленко. По мнению политика, за поддержку Москвы в предстоящей президентской гонке кандидату-счастливчику придется расплатиться украинской ГТС, которая перейдет под контроль Кремля.

Впрочем, Тимошенко с Путиным в два голоса твердят, что России украинская ГТС – ни к чему. Москва прекрасно обойдется поставками труб и прочего оборудования для модернизации ГТС. Разумеется после того, как Украина возьмет кредиты под этот масштабный проект.