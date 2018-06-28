Визит Тимошенко: ритуальный бой, сеанс откровения или настоящая победа?

Что с собой Юлия Тимошенко привезла из Москвы? Об этом УНИАН спросил у украинских и российских экспертов.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»: УКРАИНА ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕТКО ПО БРЮССЕЛЬСКИМ ДОГОВОРЕННОСТЯМ И НЕ САДИТЬСЯ НА ШПАГАТ Как и прогнозировалось, визит премьер-министра не стал результативным. Скорее, визит просто заполнил ту паузу, которая возникла, опять же, не по причине Украины, а по причине России, в наших отношениях после подписания декларации в Брюсселе 23-го марта.

Скромные результаты визита носят некий символический характер с российской стороны, они призваны продемонстрировать якобы добрую волю России. То есть российская сторона чувствует всю глубину и сложность нынешних газовых проблем для Украины, потому тянет паузу. С одной стороны, намекая, что Нафтогаз Украины может быть оштрафован за недобор газа, с другой – декларируя, что с учетом экономической составляющей российская сторона не будет делать этого. Такой неопределенностью украинскую сторону держат на своеобразном крючке неформализованных обещаний России не применять штрафных санкций.

Также делается полшага навстречу в виде перспективы подписания двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой сфере. Например, авансом проплатить транзит газа через территорию Украины, за счет чего Украина рассчитается за закачку газа в газохранилища.

Эти полушаги, полумеры, которые с одной стороны демонстрируют осторожность украинской стороны, понимающей, с кем имеет дело, из другой – проявление тактики России по затягиванию ситуации с учетом того, что в Украине на горизонте президентские выборы. Россия создает среду неопределенности, чтобы потом влиять на действующего премьера, которая рассматривается, как кандидат в Президенты.

Что каасется участия России в ГТС. Модернизация украинской ГТС без участия России возможна! Поэтому иные заявления – это, скажем, такой дипломатический реверанс в сторону России. Это принципиальный момент. Понятно, почему Тимошенко это говорит. Россия продолжает занимать принципиальную позицию в отношении брюссельских договоренностей, но это не значит, что украинская сторона должна что-то оптимизировать или пересматривать.

Если российская сторона выражает желание принять участие в каком-то из проектов модернизации украинской ГТС на общих основаниях, в соответствии с общепринятыми конкурсами, тендерами, то российские компании, и не только Газпром, но и другие, могут принять в этом участие. Все прочее – от лукавого.

Россия под формулой «украинская ГТС невозможна без России» преследует цель любым образом влезть в эти проекты с целью получить под контроль украинскую ГТС. Поэтому Украина должна действовать четко по брюссельским договоренностям и не садиться на шпагат. Можно делать разные заявления, но должен быть четкий вектор.

Евгений Минченко, директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью: РОССИЮ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ УКРАИНСКОЙ ГТС, ЕЙ НУЖЕН КОНСОРЦИУМ

Важнее всего то, что Москва методом попыток и ошибок все-таки поняла, как вести себя с Юлией Тимошенко. В чем суть Юлии Владимировны? Она по своему жизненному опыту вообще не способна быть стратегическим союзником. Тимошенко, начиная с ее криминального Днепропетровска, завершая сегодняшней разношерстной украинской политикой, всегда приходилось менять союзников. Соответственно, стратегические договоренности с ней невозможны. С ней можно договариваться только тактически, на короткий срок с четкими условиями одной и другой стороны.

Собственно в этом стиле и прошли ее переговоры с Путиным.

Что касается штрафов. В этом вопросе они пришли к компромиссной позиции, тем более, что Украина не была бы в состоянии эти штрафы выплатить. Хотя, конечно, это достаточно большая уступка с российской стороны. Как сказал, Путин, два миллиарда долларов – это не такие уж и маленькие деньги.

В то же время Россия отказалась проплатить транзит на несколько лет вперед. Потому что действительно, как опять же отметил Путин, например, если Нафтогаз ликвидируется как юридическое лицо, кто будет платить по этим долгам?..

Потом опять же возникает вопрос – не захочет ли украинская сторона постфактум пересмотреть ставки на транзит? Поэтому в этом смысле достаточно тревожной кажется идея закачки украинской стороной 19-20 миллиардов в подземные хранилища. Почему? Во-первых, годовые закупки импортного газа украинская сторона хочет снизить с 40 до 23 миллиардов кубов. Во-вторых, внутренняя добыча украинского газа приблизительно 20 миллиардов кубов. То есть выходит, что Украина вдруг при падении объемов потребления газа хочет закачать в подземные хранилища абсолютно рекордный объем запасов. Намного больший, чем в прошлом году.

Возникает вопрос – зачем? Не готовится ли украинская сторона к новой газовой войне? Пересмотреть контракты, которые подписаны до 2011 года? Вот это тоже большие, серьезные проблемы. Поэтому, конечно, в этом направлении Россия навстречу не пошла.

Что касается обещания Юлии Владимировны способствовать вступлению России в ВТО. Вообще-то в России сейчас возникает вопрос – нужно ли нам вступать в ВТО в условиях мирового кризиса? Есть аргументы за и против. Аргументов против больше, потому такое содействие российской стороне вообще не нужно.

Об авиастроении декларация прозвучала, но конкретики я не вижу. Предложение принимать участие в модернизации украинской ГТС России не интересно, российской стороне интересен консорциум.

Александр Тодийчук, директор Международного киевского энергетического клуба: РОССИЯ ВСЕГДА ПЫТАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЧТО-ТО УКРАИНСКОЕ В СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Хорошо, что договорились о праве Украины недобирать те объемы газа, которые были задекларированы во время январского соглашения.

Заметил бы также, что максимально юридически корректно решили все вопросы, которые касаются 11 миллиардов кубометров газа. Но как бы ни было, мы должны помнить, что 50% РосУкрэнерго принадлежат Газпрому. И Газпром в любой момент может пересмотреть свое отношение к этим вопросам. Поэтому нужно стараться, чтобы было меньше эмоциональных решений, а больше юридически выписанных документов.

К сожалению, так уж сложилось, что инструмент поставок энергоносителей используется и в другой политике. Во-первых, с нашей стороны прозвучало, что Украина поддержит вступление России в ВТО. Во-вторых, сейчас не прозвучало в деталях, но мы уже такое слышали, что Украина подпишет соглашение где-то до 2030 года на использование ТВЭЛов (топлива для атомных станций). Все это, я так понимаю, будет происходить в обмен на что-то с нашей стороны. Но на что?

К сожалению, мы не знаем многих деталей о договоренностях Путина и Тимошенко. Например, такая жесткая реакция Путина на брюссельское соглашение связана не столько с вопросом газа, а с чем-то еще. А с чем? Этого мы пока не можем знать.

Что касается участия России в модернизации нашей ГТС. Я здесь могу согласиться только с тем, что с Россией нужно согласовывать вопрос увеличения прокачки газа. Потому что мы же на горизонте другого газа не имеем. Это все равно, если бы кто-то решал увеличение нашего экспорта без нас.

Но если брать прагматичные вопросы, разве России не всё равно, каким образом Украина приведет в порядок свою газотранспортную систему?! Для них должно быть главным, что они получат надежного транзитера газа.

Россия всегда пытается делать что-нибудь, чтобы получить что-то украинское в свою собственность. И об этом нам следует помнить!

Станислав Белковский, российский политолог, директор Института национальной стратегии: ПУТИН ВЫГЛЯДЕЛ ПОЛНЫМ НЕУДАЧНИКОМ РЯДОМ С ТИМОШЕНКО

Заметно снижение доверия между Тимошенко и Путиным. Если буквально два месяца назад Юлия Тимошенко выглядела безусловным фаворитом Кремля на будущих президентских выборах Украины, и Кремль был готов сделать все, что от него зависит, чтобы именно Юлия Владимировна заняла высшую должность в Украине, то после подписания брюссельской декларации в марте этого года кремлевским лидерам стало очевидным, что именно Тимошенко использует Кремль, а не наоборот.

Ясно, что стратегически Тимошенко ориентирована на Европу, и брюссельская декларация была в несколько раз важнее любых договоренностей с Путиным и Медведевым. Потому на вчерашних переговорах не могло быть никакой дружеской атмосферы или каких-то стратегических договоренностей.

Переговоры показали, что Украина не отступит от основных положений брюссельской декларации, что модернизатором украинской ГТС Газпром не станет. В лучшем случае он будет участвовать в отдельных частях этой системы, но это противоречило бы стратегии Газпрома на снижение собственной зависимости от украинского транзитного маршрута. Также не были достигнуты никакие договоренности по закулисно обсуждавшимся приватизациям: Укртелекома, Одесского припортового, - на что Кремль продолжает рассчитывать. То есть во многом визит был ритуальным и в основном был направлен на то, чтобы дать немножко отойти Владимиру Путину от брюссельской декларации. Он выглядел полным неудачником рядом с Тимошенко, а она показала своему избирателю, что является самостоятельным украинским политиком.

Украинский и российский вариант модернизации ГТС несовместимы, что бы там ни говорили Путин и Тимошенко. Украина предлагает России построить новый участок ГТС с пропускной способностью 30 миллиардов кубометров газа, однако это прямо противоречит планам Газпрома построить Северный и Южный потоки. Поскольку наполнить и Южный, и Северный потоки, и еще дополнительную украинскую трубу газом Россия просто не сможет. Кроме того, о том, чтобы Россия стала полноправным участником газотранспортного консорциума по управлению существующей системой, вопроса даже не поднимался.

То есть никаких договоренностей в ближайшее время об этом не будет. Если Тимошенко и Путин пытаются утверждать противоположное, то они только пытаются делать хорошую мину при этой плохой игре.

Опрашивала Ксеня Лесив