Наша Украина расскажет о подробностях празднования Дня свободы 22 ноября

Сегодня в 14.00 в партийном офисе “Нашей Украины” (ул. Спасская, 37) состоится пресс-конференция первого заместителя председателя исполкома партии “Народный Союз Наша Украина” Игоря ЖДАНОВА и директора творческого агентства “Арт Велес” Тараса ГРИМАЛЮКА по поводу празднования Дня свободы, которое состоится 22 ноября на Майдане Незалежности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Наша Украина", аккредитация по телефону 206-60-77.