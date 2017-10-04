Ляшко не удалось "примазаться" к участию в Революции на граните, активисты уличили его во лжи
Так, украинский журналист и публицист Вахтанг Кипиани, который был среди студентов, объявивших голодовку, заявил, что никто из участников акции протеста Олега Ляшко на Майдане не видел.
Активисты уличили во лжи народного депутата Олега Ляшко, который заявил, что был одним из первых участников Революции на граните, пишет Zaxid.net.
В 27-ю годовщину Революция на границе Ляшко на свое странице в Facebook опубликовал фото, где он, якобы находится на Майдане в разгар известной студенческой акции.
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«27 лет назад началась Революция на граните. Молодежь со всей страны собиралась на Майдане Незалежности, который тогда еще назывался Площадью октябрьской революции. Главное требование — не допустить возвращения Украины в состав СССР. К концу дня уже стояли первые палатки и голодало 108 студентов. Я — среди них! Как молоды мы были», — подписал фотографию Ляшко.
Однако другие известные участники акции возмутились такому заявлению народного депутата. Участники голодания, которое длилось 16 дней и завершилось победой студентов, отрицают какое-либо участие Ляшко в тогдашних событиях.
Так, украинский журналист и публицист Вахтанг Кипиани, который был среди студентов, объявивших голодовку, заявил, что никто из участников акции протеста Олега Ляшко на Майдане не видел.
«Ляшко решил примазаться к историческому событию. И, как всегда, вошло в историю известным местом. Никто из участников Ляшко на майдане не видел. И фото, конечно, не октябрьское. Мародер », — заявил Вахтанг Кипиани, комментируя фото и сообщение Ляшко.
Также участие Ляшко в акции отрицает известный львовский активист Андриан Клещ, который в 1990 году возглавлял охрану студенческого лагеря и непосредственно вел учет участников акции. Он утверждает, что в течение всех 16 дней акции Олега Ляшко среди участников не было.
Информации об участии народного депутата в Революции на граните нет и в официальном перечне участников, который есть в открытом доступе.