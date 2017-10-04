Ляшко не удалось "примазаться" к участию в Революции на граните, активисты уличили его во лжи

Активисты уличили во лжи народного депутата Олега Ляшко, который заявил, что был одним из первых участников Революции на граните, пишет Zaxid.net.

В 27-ю годовщину Революция на границе Ляшко на свое странице в Facebook опубликовал фото, где он, якобы находится на Майдане в разгар известной студенческой акции.

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«27 лет назад началась Революция на граните. Молодежь со всей страны собиралась на Майдане Незалежности, который тогда еще назывался Площадью октябрьской революции. Главное требование — не допустить возвращения Украины в состав СССР. К концу дня уже стояли первые палатки и голодало 108 студентов. Я — среди них! Как молоды мы были», — подписал фотографию Ляшко.

Однако другие известные участники акции возмутились такому заявлению народного депутата. Участники голодания, которое длилось 16 дней и завершилось победой студентов, отрицают какое-либо участие Ляшко в тогдашних событиях.

Так, украинский журналист и публицист Вахтанг Кипиани, который был среди студентов, объявивших голодовку, заявил, что никто из участников акции протеста Олега Ляшко на Майдане не видел.

«Ляшко решил примазаться к историческому событию. И, как всегда, вошло в историю известным местом. Никто из участников Ляшко на майдане не видел. И фото, конечно, не октябрьское. Мародер », — заявил Вахтанг Кипиани, комментируя фото и сообщение Ляшко.

Также участие Ляшко в акции отрицает известный львовский активист Андриан Клещ, который в 1990 году возглавлял охрану студенческого лагеря и непосредственно вел учет участников акции. Он утверждает, что в течение всех 16 дней акции Олега Ляшко среди участников не было.

Информации об участии народного депутата в Революции на граните нет и в официальном перечне участников, который есть в открытом доступе.