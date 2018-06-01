Депутаты побаловались Калашниковым

На прошлых выходных народные депутаты решили побаловаться огнестрельным оружием. По приглашению депутатского клуба народные избранники выехали на природу в стрелецкий клуб “Сапсан", что под Броварами, и стреляли мнимых уток.

Всем фотокорам, конечно, хотелось «подстрелить» Олега Калашникова вместе с одноименным автоматом, но ему, видно, не очень хотелось общаться с журналистской братией, а тем более отвечать на неудобные вопросы. Он скрылся быстро и по-английски. В то же время другие его коллеги чувствовали себя более раскованно и уверенно. Правда, у некоторых тряслись руки, преимущественно от холода, и депутаты не очень то попадали по мишеням.

Мешеней было много, соревновались на трех рубежах – на двух из них нужно было сбить максимум из 25 подвижных мишеней, – тарелок, которые летали в разные стороны, последний тест – стендовая стрельба из автоматов Калашникова. Еще стреляли из пистолета, а также из лука и арбалета.

Но настоящие боевые страсти кипели, конечно, на огневых рубежах, где проходил турнир. Андрей Шкиль с колегами-“бютовцами” дали жару, несмотря на то, что его ружье зачастую давало осечку. Шкиль неплохо отстрелялся по тарелкам, но промазал на стрельбах из автомата – набрав совсем мало баллов, он расстроился и выбросил свою мишень, продырявленную не там, где хотелось бы. “Бютовец” сознался, что когда-то у него был хороший опыт в спортивных стрельбах, а вот автомат Калашникова в последний раз держал во время боевых действий. «В Приднестровье?» – поинтересовались мы? – «Да, где-то там». В это время его соратник Олег Ляшко грелся между двух здоровенных котлов, которые распространяли ароматы грузинской кухни, и раздавал прогнозы: мол, их, бютовская команда, обязательно станет первой (этого, правда, не произошло). А на вопрос, почему из действующих нардепов соревнуются только представители БЮТ и Партии регионов (не было ни одного представителя ни от коммунистов, ни социалистов, ни от “Нашей Украины”), – ответил: «Сразу видно, кто занимает активную позицию в политике и обществе».

У журналистов, однако, была своя версия по этому поводу. «Ты заметил, – говорит коллега, – что здесь собрались одни халявщики? Депутатская зарплата никак не влияет на то, что все же хочется на шару развлечься...» Сами же парламентарии говорят, что такая неформальная обстановка помогает лучше установить личные контакты и даже решать определенные вопросы.

«Регионал» Виталий Хомутинник, который в прошлом году занял второе место, в этот раз поднялся на третью ступеньку. То ли перемерз, то ли перволновался Потому что, когда услышал возле себя щелкание затвора фотокамеры, вдруг испугался, будто в него кто-то попал.

Неплохие результаты показал Дмитрий Выдрин, а новичок в этом деле экс-депутат и экс-социалист, социал-демократ Вадим Мисюра занял первое место.

На вопрос «Где вы так набили руку в стрельбе из автомата?» пошутил: «Во время акции «Украина без Кучмы». На самом же деле, сознался Мисюра, стрелял он впервые (во что мало верится), а поскольку новичок, то, мол, и повезло.

Дмитрий Стаховский

Фото автора