Украину ждет благоприятное событие?

В целом эта неделя вряд ли будет располагать к активной политической деятельности. Может ощущаться дефицит энергии для производства важных политических решений. Конечно, активность некоторых партий или политических деятелей может быть достаточно высокой, но вряд ли она будет объединяющей. То есть общественный резонанс на такие решения будет минимальным. Вместе с тем для Украины эта неделя достаточно важная. Причина в том, что важные события этой недели были подготовлены раньше, а сейчас пришло время для реализации того, что было подготовлено в прошлом.

На этой неделе ожидается благоприятное для Украины событие. Оно готовилось давно – еще в первой половине 2006 года, но тогда не было возможности его осуществить по веским причинам. Одна из таких причин – отсутствие сформированного, структурированного парламента. Сейчас эти проблемы, по крайней мере, в общих чертах, устранены. Эта ситуация важна, с одной стороны, для формирования структуры управления, а с другой – для принятия каких-то значимых экономических решений. Эта ситуация уже каким-то образом проявилась на протяжении последних двух недель, но сейчас еще сложно предположить, в каком именно из конкретных событий, имевших место в этот период. Есть еще одно указание. Эта ситуация должна иметь определенное отношение к политической реформе, а конкретно – к поиску решений, связанных с системой управления. Конечно, вряд ли на протяжении одной недели можно создать гармоничную систему управления. Поэтому это событие можно рассматривать только как один из шагов на этом пути.

Эта ситуация не создаст ни особых проблем, ни существенных преимуществ непосредственно ни для одной из политических сил, кроме "Нашей Украины", для которой остается актуальной цитата из прошлого прогноза (30.10.2006): "Из политических партий эти решения в наибольшей степени затронут интересы "Нашей Украины". Для блока они создадут ситуацию невозможности или нежелания участия в каких-то экономических отношениях, в том числе внешнеэкономических, или в принятии каких-то законов". Это событие будет иметь значение для страны в целом, в том числе, возможно, и на уровне внешнеполитических отношений.

Из лидеров основных политических групп эта ситуация будет интересна, пожалуй, только для Юлии Тимошенко. По крайней мере, эти события каким-то образом снимут ее беспокойство, которое было вызвано политической ситуацией на протяжении последних двух недель. Для других влиятельных политиков она не прояснит задачи, стоящие непосредственно пред ними, и мало что изменит.

Вадим Феофанов, астролог