”Любый друзь” Ивченко подал заявку на проведение акции 7 ноября

Киевская городская государственная администрация просит Шевченковский районный суд ограничить проведение массовых акций в центре Киева 7 ноября.

Об этом сообщил начальник Главного управления внутренней политики Киевгорадминистрации Виктор Гончарук.

«Подали в суд в пятницу (3 ноября)», – сказал Гончарук.

По его словам, Киевгорадминистрация просит суд ограничить проведение акций всех заявителей.

Гончарук отметил, что во время общего совещания, проведенного управлением со всеми заявителями, они отказались перенести свои акции на другое время и в другое место согласно предложениям управления.

Также он сообщил, что Киевгорадминистрация будет просить суд ограничить акции и других заявителей, если таковые еще поступят.

«Если будут поступать заявки, будем подавать в суд и против других заявителей», – сказал Гончарук.

Кроме того, по его словам, Главное управление Министерства внутренних дел в Киеве направило письмо мэру Киева Леониду Черновецкому с просьбой частично ограничить выход из станции метро «Майдан Незалежности» 7 ноября в связи с акциями.

Гончарук не уточнил возможное время закрытия станции.

Как сообщалось, по состоянию на 3 ноября, 2 партии, 2 физических лица и 3 общественных организации подали заявки в Киевгорадминистрацию на проведение массовых акций в центре Киева 7 ноября.

Среди заявителей: городская организация Коммунистической партии, Прогрессивная социалистическая партия, общественное объединение «Реформация», городская организация объединения «Свобода», Всеукраинский союз рабочих, депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина» Алексей Ивченко и гражданин В. Кононов.

Обком со ссылкой на Украинские новости