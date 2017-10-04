В ВР зарегистрировали 2 проекта постановлений об отмене принятой вчера судебной реформы

В Верховной Раде Украины зарегистрированы два проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии в целом как закона законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

Как передает корреспондент УНИАН, первый проект постановления был зарегистрирован внефракционным народным депутатом Юрием Левченко во вторник, 3 октября, а второй - сегодня зарегистрировали народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикера Оксаны Сыроид.

Тексты обоих проектов постановлений пока на сайте парламента еще не обнародованы.

Как известно, председатель ВР не может подписать закон, по которому зарегистрирован проект постановления о его отмене, пока парламент его не рассмотрит.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты (№6232).

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«За» проголосовали 234 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в соответствии с текстом ко второму чтению, устанавливается, что в судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, их органах и подразделениях функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система.

Она, в частности, обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции. Также система обеспечивает ведение Единого государственного реестра судебных решений.

Парламент начал рассмотрение поправок в президентский законопроект о проведении судебной реформы еще 7 сентября, и с тех пор депутаты рассматривали их на каждом пленарном заседании. 3 октября перед голосованием за проект закона депутаты пакетом приняли десятки неподдержанных ранее поправок без обсуждения.