Судья КС: наше решение не дает ответа на вопрос, который ставил Президент

Конституционный Суд сегодня дал ответ на представление Президента о формировании правительства исключительно на основе положений действующей Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК. (УНИАН: Сегодня, 30 апреля, КС обнародовал решение по предоставлению Президента о формировании правительства после создания новой коалиции. Согласно принятому решению, внесение предложений Президенту о кандидатуре премьер-министра, а также о кандидатурах в состав Кабинета Министров принадлежит исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде).

В частности, по словам А.СТРИЖАКА, действующая Конституция не предусматривает, что в случае переформатирования коалиции необходима отставка действующего правительства и формирование нового, а потому сегодня Конституционный Суд дал ответ на представление Президента, исходя исключительно из положений действующего Основного Закона.

“Получил ли Президент ответ на вопрос, с которым обращался в Конституционный Суд? Если не прочитать внимательно – нет, а дает ли Конституция ответ на этот вопрос Президента? Если посмотреть на ст. 83 – нет, не дает. Поэтому я считаю, что наше решение не дает ответа на вопрос, который ставил Президент, но мы дали ответ в пределах Конституции и своих полномочий. Этим решением мы подтвердили порядок, закрепленный в Конституции”, - сказал А.СТРИЖАК.

Он добавил, что это говорит о том, что изменения к Конституции должны быть системными, “а изменения к Конституции 1.01.2006 года не были системными”.

По словам А.СТРИЖАКА, Конституционный Суд не мог растолковать соответствующее представление главы государства, поскольку такой нормы в Конституции нет, “а пытаться растолковать что-то как кому-то хочется, это значит - создать норму. Мы такую норму создать не имеем права”.

В то же время, отвечая на вопрос, приведет ли такое решение КСУ к политическому противостоянию, А.СТРИЖАК сказал: “Если Конституционный Суд занял бы позицию, которую занимает СЕЛИВАНОВ (представитель ВР в КС – УНИАН) или СТАВНИЙЧУК (представитель Президента в КСУ – УНИАН), тогда было бы политическое противостояние. А Конституционный Суд политически был незаангажирован и действовал исключительно в пределах Конституции”.