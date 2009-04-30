В ВР считают, что КС лишил Ющенко оснований распускать депутатов

Постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Анатолий СЕЛИВАНОВ считает, что в связи с сегодняшним решением КС у Президента нет оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего состава Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя решение Конституционного Суда по предоставлению Президента о полномочиях коалиции вносить главе государства кандидатуру премьер-министра.

А.СЕЛИВАНОВ отметил, что КС подтвердил, что вновь созданная коалиция, или коалиция, которая была создана после избрания ВР Украины, в первый раз обязана вносить кандидатуру премьер-министра, формировать правительство. «То есть это конституционная обязанность коалиции», - сказал он.

При этом, по словам А.СЕЛИВАНОВА, если на протяжении деятельности ВР была создана новая коалиция, то внесение кандидатуры премьер-министра Президенту является правом коалиции, а не обязанностью.

«То есть Конституционный Суд разъяснил, что внесение кандидатуры премьер-министра обусловлено причинами и мотивами, определенными Конституцией – это отставка правительства, отставка премьер-министра. Но если правительство работает, и если правительство выполняет свои функции и создается новая коалиция, то это не означает обязанность коалиции предлагать и вносить кандидатуру для рассмотрения Верховной Радой Украины», - сказал А.СЕЛИВАНОВ.

Отвечая на вопрос, есть ли основания у Президента для досрочного прекращения полномочий ВР, А.СЕЛИВАНОВ сказал: «Нет, никаких оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады не существует».

Он отметил, что из решения КС следует, что для того, чтобы инициировать вопрос досрочного прекращения полномочий, основания отсутствуют.