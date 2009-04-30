Ющенко определится относительно роспуска ВР после изучения решения КС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определится с вопросом о возможном досрочном прекращении полномочий Верховной Рады после подробного изучения сегодняшнего решения Конституционного Суда.

Об этом в интервью журналистам заявила представитель Президента Украины в КС Марина СТАВНИЙЧУК, отвечая на вопрос, есть ли у главы государства основания для роспуска ВР, учитывая сегодняшнее решение Конституционного Суда.

«Я думаю, что прежде чем ставить и отвечать на такой вопрос Президент Украины должен внимательно ознакомиться с решением Конституционного Суда, изучить все обстоятельства, связанные с принятием, – и юридические и фактические», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

При этом она не исключила, что «Президент Украины по этому вопросу проведет соответствующие консультации с руководством Верховной Рады и руководством фракций Верховной Рады Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, КС обнародовал решение по представлению Президента относительно формирования правительства после создания новой коалиции. В соответствии с принятым решением, внесение предложений Президенту Украины по кандидатуре премьер-министра Украины, а также в соответствии с Конституцией Украины - по кандидатурам в состав Кабинета Министров относится исключительно к полномочиям коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.