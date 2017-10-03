Экс-служащий украинского консульства украл более 700 тысяч во время командировки

Бывший служащий консульства Украины в Малаге во время командировки присвоил более 700 тыс. грн государственных денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 10 направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника Консульства Украины в Малаге (Королевство Испания) по обвинению в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Установлено, что, находясь в должности специалиста по финансовым вопросам и делопроизводству Консульства Украины в Малаге на время длительной командировки и имея служебный доступ к системе клиент-банк, экс-чиновник систематически совершал незаконные переводы денежных средств со счетов Консульства на собственный банковский счет", - сообщили в пресс-службе.

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В ходе финансового аудита выяснилось, что в течение 2014-2016 годов без единого документального обоснования он перечислил на свой счет более 700 тыс. грн государственных средств.

По результатам расследования бывшему чиновнику сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу. Кроме того, местной прокуратурой заявлен иск о взыскании с обвиняемого всей суммы нанесенного ущерба.