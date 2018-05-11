ПР и БЮТ: если они все-таки договорятся

Наиболее обсуждаемая тема последней недели - возможный союз между Партией регионов и БЮТ. Как известно, переговоры начинались несколько раз, но каждый раз этой коалиции что-то мешало состояться. В этот раз коалиция ПРиБЮТ, как многие считают, приблизилась к своему рождению. Что ожидает Украину, если этот союз все же состоится? Каковы плюсы и минусы возможной коалиции? – об этом мы спросили у политиков и экспертов.

Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии :

ТАКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАДЕРЖИТ ПРОЦЕСС СМЕНЫ ЭЛИТ

ПЛЮСЫ. Сначала хотел бы отреагировать на заявления тех политиков, которые критикуют возможное объединение. Я был чуть ли не первым, кто публично сказал: чтобы стабилизировать экономическую, политическую ситуацию в стране, нужно создать большую коалицию БЮТ и Партии регионов.

Сегодня у меня появилось много единомышленников, но есть и немало критиков. Они говорят, что все делается для того, чтобы разделить свои кулуарные интересы.

Хотел бы сказать следующее: в политическом процессе всегда достигается цель только при условии, если эта цель отвечает интересам тех политиков, которые принимают в нем участие. Не может так быть, чтобы что-то было против интересов Януковича, а он на это согласился. То есть я воспринимаю такую критику как сплошную демагогию.

В действительности проблема в другом – в интересах ли это украинского общества?

Я убежден, что другим путем выйти на уровень согласования политических позиций крупнейших политических сил и на этой основе определить украинские национальные интересы, национальные приоритеты, согласовать направления развития, невозможно. Я уж не говорю о мерах преодоления кризиса.

Это были позитивы.

МИНУСЫ. Что касается негативов. Например, такое объединение на определенное время задержит процесс смены элит, а Украина нуждается в такой смене. Однако любой незаангажированный человек понимает, что сегодня нет тех людей или новых политических сил, которые могли бы сменить нынешнюю элиту. Их просто не существует.

Могу отметить еще один достаточно важный минус. Дело в том, что в Партии регионов и в БЮТ имеются группы бизнеса, у которых свои интересы, не связанные с государственными.

Эти группы бизнеса могут задержать необходимый Украине процесс демонополизации экономики. Нужно дать возможность развиваться малым, средним предприятиям. Для этого нужно иметь мощную политическую волю, за которой бы не стоял сдерживающий фактор – бизнес ПР и БЮТ.

Конечно, нужна была бы сильная социал-демократическая партия, опирающаяся на средний слой общества, на который большой бизнес вообще не влияет. Но, к сожалению, такой партии до сих пор нет.

Парламентаризм сегодня Украине не только подходит, но и, считаю, другого пути нет для образования украинской политической нации. Выборы Президента при нынешнем состоянии, особенно после управления Ющенко и его команды, осложнили процесс создания единой политической нации.

Любой Президент, который сегодня будет избран всенародно, будет иметь поддержку половины населения. Если Кучма мог пойти навстречу другой части населения, то Ющенко этого не сделал.

Тарас Чорновил, народный депутат (ПР):

У ЯНУКОВИЧА НАСТРОЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ, КАК ВЕСЕННЯЯ ПОГОДА

МИНУСЫ. Искать в этом объединении позитивы – это все равно, что искать позитивы в колонизации Марса и переселении части населения Земли на Венеру. На Марс пока полеты не запланированы, а если они и будут, то никто туда не будет переселяться. Потому обсуждать результаты будущей коалиции ПР и БЮТ, которой не будет, несколько излишне.

Это могло состояться в сентябре прошлого года, когда был определенный лимит времени. Сегодня приближаются выборы. Такое объединение могло бы оправдать только одно, о чем все активно говорят, – изменения в Конституцию относительно выборов Президента в парламенте.

Но, к сожалению, все, кто сегодня много об этом говорит, не читают ни Конституцию, ни решения “Конституционных судов”, имеющих такую же конституционную силу. А там очень четко и ясно расписано, в частности то, что конституционные изменения, которые меняют государственный строй Украины, систему власти, обязательно должны пройти референдум! Потому попытка консолидировать сейчас БЮТ и ПР теряет всякий смысл.

Поэтому я в такое объединение не верю!

А вот что касается слухов об этом... Кто их распускает? Владимир Литвин – человек, который в таком объединении очень не заинтересован, однако очень заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, немножко мазнуть своих оппонентов, где-то там зацепить больно и втянуть в неприятную дискуссию.

Комментирует это также группа «За Украину». Из бютовцев серьезно об этом говорил только Николай Томенко. То есть шумиху подняли только те, кто хотели, чтобы в конце концов эта тема была похоронена, дискредитирована раз и навсегда.

В самой Партии регионов некому об этом договариваться. У Януковича в зависимости от того, кто дергает за веревочки, настроение меняется, как весенняя погода. В БЮТ, как по мне, тоже в этом заинтересованность минимальна.

О парламентаризме. Все формы государственного строя являются нормальными, конечно, кроме откровенной тирании. Но ментальность украинцев... Кстати, в этом мы категорически отличаемся от россиян, для нас нехарактерно восприятие единоличной власти. Поэтому президентская модель для Украины абсолютно неприемлема. Хотя бы по той причине, что в Украине по определению не может быть мудрого и сильного Пиночета. В Украине может быть только глупый, примитивный и вороватый пиночетик. У нас не может быть сильной мощной фигуры, которая бы выдержала испытание властью.

Вспомните историю, у нас очень хорошие парламентские традиции: Казачество, княжеский период, Литовские уставы, Магдебургское право – это все те принципы, которые очень хорошо работали. Но когда у нас появлялся кто-то один, кто считал, что он может быть главой всего и всем руководить, всё летело в тартарары, и мы теряли государство. То есть у нас не может быть сильного, мудрого, мощного Президента. У нас может быть сильная, мощная система принятия решений на демократических принципах.

Но пока переход на парламентскую республику не воспринимается людьми.

Александр Волков, экс-депутат:

БЮТ СМОЖЕТ ПОСТАВИТЬ КРЕСТ НА СВОЕМ БУДУЩЕМ

ПЛЮСЫ ДЛЯ ПР. Если идет речь об объединении в коалицию, то от этого выигрывает только Партия регионов, потому что она не изменяет своему избирателю, – это во-первых. Во-вторых, они начнут голосовать антикризисные вопросы, которые сегодня больше всего волнуют народ Украины. Есть много наработок как с одной стороны, так и с другой, но ни у кого нет 226 голосов.

МИНУСЫ ДЛЯ БЮТ. Если БЮТ объединится в коалицию, то потеряет абсолютно всё, потому что БЮТ изменяет своему избирателю. Почему? Потому что коалиция будет означать изменения в Конституцию и избрание Президента в парламенте, а на эту должность претендует Виктор Федорович.

А Юля Владимировна останется премьер-министром на короткий срок, возможно, до следующих парламентских выборов. Я вам абсолютно четко говорю, что после избрания Президента парламентские выборы будут не в 2011–2012-м, а намного быстрее. И никто, ни из какой политической силы Юлию Владимировну с такими полномочиями премьера, которые она имеет сегодня, терпеть не будет. В связи с тем, что она идет на объединение с Партией регионов, она потеряет своего избирателя в Западной Украине. Поэтому подняться ей на будущих парламентских выборах не будет никакой возможности. Поэтому я говорю, что БЮТ проигрывает все.

Если только будет принято решение о «ширке», Блок Юлии Тимошенко может поставить крест на своем политическом будущем и на своем лидере.

Я сторонник здесь другой позиции: БЮТ и ПР нужно объединиться для того, чтобы совместно голосовать по антикризисным законам. Не ради БЮТ, ПР, коммунистов или еще кого-то, а за народ Украины. Чтобы помочь людям пережить это горе в виде экономического, политического кризиса.

ПЛЮСЫ ДЛЯ ЯЦЕНЮКА. Кто выигрывает? Думаю, выигрывает Арсений Яценюк, он сможет объединить все оппозиционные силы. Я понимаю, что ему тяжело сегодня претендовать на должность Президента, но если Юлия Тимошенко, не дай Бог, пойдет на такую коалицию, у Яценюка будут очень большие шансы попасть во второй тур.

Даже если он не выигрывает президентские выборы, его перспективы на будущих парламентских выборах будут очень-очень высокими. Я абсолютно уверен, что у Яценюка на будущих выборах в ВР будет самая большая фракция в парламенте. Таким образом, минимум, на что он может рассчитывать, – это на должность председателя ВР, максимум – на должность премьер-министра, а это открывает ему путь к будущим президентским выборам.

Ксения Ляпина, народный депутат (НУ–НС):

ЭТО ПРИВЕДЕТ К УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ

МИНУСЫ. Могу сказать только о минусах. Пусть они сами себе ищут плюсы.

А с моей точки зрения, здесь сплошные минусы, потому что все это приводит к монополизации не такой уж и легитимной власти. А если они объединятся именно с целью внесения изменений в Конституцию, то это будет прямая узурпация. Потому что они под себя хотят легитимизировать себя любимых поименно, что абсолютно неприемлемо в демократическом обществе.

Опрашивала Ксеня Лесив