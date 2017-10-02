Оползень был прогнозируемый: на Львовщине объяснили причины провала грунта

На Львовщине ситуация с проседанием поверхности земли неподалеку от автотрассы, которая ведет к курортному Трускавца, не является угрожающей, однако прогнозируются новые обвалы грунта, обусловленные природными факторами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 2 октября, во время брифинга заявил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Руслан Гречаник.

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«Ситуация с проседанием поверхности не является угрожающей, однако, предостерегаем жителей области соблюдать правила безопасности. В площади риска, где образовалась полость, и ориентировочно в окружности 50 метров, желательно не находиться, поскольку поверхность будет сдвигаться естественно, то есть будут дополнительные сдвиги», - отметил Гречаник.

Как отметил во время брифинга начальник Государственной экологической инспекции во Львовской области Николай Маланич, «сдвиг был прогнозируемый».

«Сдвиг был прогнозируемый и произошел из-за невыполнения предписаний предприятием ПАО «Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал». Госинспекция в течение трех лет выносит предписания и мониторит ситуацию. Данное предприятие не выполняет требований предусмотренных договорами. Все материалы направлены в правоохранительные органы, Фонд государственного имущества, прокуратуру и службу безопасности», - рассказал Маланич.

Как сообщал УНИАН, неподалеку от курортного города Трускавец на территории бывшего шахтного рудника в селе Модричи (7 км от Трускавца) 30 сентября образовался провал земной поверхности диаметром около 500 м глубиной около 50 м.

По данным Дрогобычского райсовета, в результате обвала образовалась воронка диаметром около 500 м и глубиной около 50 м, в которую упали две электроопоры линии электропередач среднего напряжения. Пострадавших нет.

По информации соцсетей, в ночь на 30 сентября на территории Дрогобычского района ощущались незначительные колебания земной коры, что напоминало жителям слабое землетрясение. Однако официальной информации о землетрясении и силу его толчков не сообщалось.

Справка УНИАН. В рудник № 2 Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал» с 1978 года попадают агрессивные рассолы, которые до 2001 года собирали и откачивали. С 2001 г. происходит самозатопление рудника. В долине реки Вишницы возникла серия провалов и образовалось озеро. В зоне западного фланга рудника № 2 происходят деформационные процессы, которые активизировались и данная ситуация грозит возникновению провалов земной поверхности и возможным разрушением автодороги Львов - Трускавец, водогона Гирне - Дрогобыч (водопровод находится в пределах влияния горных работ на шахтном поле рудника № 2), линий электропередач. Водоснабжением и водоотведением занимается «Предприятие водоснабжения и водоотведения Стебницкого «Полиминерала».

Общий объем подземных карстовых полостей составляет 440 тыс. куб м. Отработанные полости образуют около 33 млн куб. м пустот.

За 2002 - 2004 гг. активизация поверхностного карста трижды фиксировалась в пределах 3-го пояса курорта Трускавец. При разрушении отработанных полостей могут возникать техногенные землетрясения до 7 баллов, что может вызвать повреждения зданий в городах Стебник, Трускавец и Дрогобыч.

22 августа 2016 года из-за обвала породы в шахтах произошло техногенное землетрясение магнитудой 2,8 балла. Эпицентр толчков был на глубине до 4 км. В этой местности ранее не фиксировали никаких колебаний. О том, что землетрясение имело техногенный характер, стало известно 26 августа 2016 года.