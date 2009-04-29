Тимошенко и Путин проводят незапланированную встречу тет-а-тет
15:20, 29 апреля 2009Политика
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Формат не исключался
В данный момент премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН проводят встречу в формате тет-а-тет.
Об этом УНИАН сообщили представители украинской и российской делегаций.
Встреча началась после заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии в узком кругу.
Ранее встреча в таком формате не планировалась, однако возможность ее проведения по желанию сторон не исключалась.
Ожидается, что после встречи Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА состоится заседание Комитета в расширенном составе.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО сегодня находится с однодневным рабочим визитом в России.
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