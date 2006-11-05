В Черкассах третий раз за последние полгода пытаются избрать мэра

Явка избирателей на участки Черкасс остается крайне низкой. Состоянием на 17.00 в выборах городского председателя приняли участие не более 18 процентов жителей областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя городской территориальной избирательной комиссии Максим КОЛИСНЫК.

По мнению Владимира ОЛИЙНЫКА, народного депутата Украины, члена фракции БЮТ, также принимавшего участие в пресс-конференции, есть два объяснения такой низкой активности избирателей в Черкассах. «Во-первых, - климатические условия (утром в Черкассах выпал снег), во-вторых, - деятельность некоторых кандидатов, которые на протяжении всей кампании забрасывали избирателей «месиджами» о том, что выборы будут сорваны», - заявил В.ОЛИЙНЫК.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Черкасс, которые состоялись 26 марта 2006 года, было признано недействительными решениям городской территориальной избирательной комиссии от 4 апреля. Поводом для этого стала отмена регистрации кандидата на должность городского председателя Черкасс Валерия ПАЩЕНКО, набравший за результатами голосования наибольшее количество голосов избирателей.

Повторные выборы городского председателя были запланированы на 18 июня 2006 года. Однако они не состоялись, поскольку в ночь перед голосованием, невзирая на решение суда, ГТИК приняла решение о перенесении даты повторного голосования.