Щербань думает, что друзья найдут ему место в большой политике

Бывший председатель Сумской облгосадминистрации Владимир ЩЕРБАНЬ заявляет, что намерен вернуться в большую политику, где у него до сих пор много друзей.

В эфире “5 канала” В.Щербань отметил: “Я буду советоваться со своими политическими друзьями. У меня много друзей. У меня разные друзья. Тот же Евгений КУШНАРЕВ и тот же Виктор ЯНУКОВИЧ, и тот же Ринат АХМЕТОВ, и Виталий ГАЙДУК, и ТАРУТА. Партия регионов? Почему только Партия регионов? Есть у меня хорошие отношения с БЮТовцами, со многими БЮТовцами. Я думаю, что я не исчезну, потому что, еще раз говорю, мои коллеги, мои друзья они находятся все в политике. Поэтому думаю, что они найдут и для меня место”.

Владимир ЩЕРБАНЬ надеется, что дело в отношении него так и не дойдет до суда.

Он сказал в эфире “5 канала”, что на сегодня является не обвиняемым, а подозреваемым. “Обвинение не было и его, по-видимому не будет, обвинения. Я так думаю, поскольку нечего обвинять. Пусть очные ставки проводят и так далее. Я буду отвечать на все вопросы”, - заявил В.ЩЕРБАНЬ.

Как сообщал УНИАН, В.ЩЕРБАНЬ 4 ноября возвратился в Украину из США, где он был задержан 12 октября 2005 года за нарушение визового режима.

По прибытии в Украину В.ЩЕРБАНЬ был доставлен в Генпрокуратуру, которая решила отпустить его на поруки народных депутатов.

В соответствующем постановлении отмечается, что 3 ноября 2006 года в Генпрокуратуру поступило письменное ходатайство от народных депутатов Яна ТАБАЧНИКА, Евгения ГЕЙЛЛЕРА, Михаила МИРОНЕНКО, в котором они просят органы досудебного следствия в случае возвращения В.ЩЕРБАНЯ из США в Украину избрать ему меру пресечения, не связанную из лишения свободы, а именно – передать экс-губернатора Сумской области под их личную поруку.

В Украине В.ЩЕРБАНЯ обвиняют в совершении ряда тяжелых преступлений, таких как злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, вымогательстве, мошенничестве с финансовыми ресурсами и других.

В.ЩЕРБАНЬ занимал должность председателя Сумской ОГА с декабря 2002 года по январь 2005 года.