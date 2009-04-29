Черномырдин: пересмотр цены на газ для Украины возможен в одном случае

Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин говорит, что газовые соглашения с Украиной полностью устраивают российскую сторону и не видит оснований для их пересмотра. Об этом он заявил в интервью газете "Известия", комментируя слова Виктора Ющенко о том, что нынешние газовые договоренности между Украиной и Россией не устраивают обе стороны.

"Я не знаю, что конкретно имел в виду президент Ющенко и что его не устраивает. Если у него есть какие-то предложения - пусть вносит. Ведь к любому соглашению можно подходить по-разному. Пределов совершенствования не существует.

Сказать о необходимости изменений - это одно. А объяснить, что имеется в виду - другое. Те договоренности, те контракты, которые мы заключили с Украиной, рассчитаны на 10 лет. И я не вижу потребности их менять. Прежде всего необходимо работать и выполнять то, что принято. Зимой мы приняли окончательное решение по ценовой политике. Расчеты для Украины должны быть такими, как и для всех европейских потребителей. Этот вопрос закрыт - чтобы больше не повторялись ситуации с новогодним отключением газа.

А что касается разговоров о том, что России в соглашениях что-то не нравится, я встречался с руководителями "Газпрома" и не слышал, чтобы кто-то сказал, что нас что-то не устраивает. Если бы соглашение нас не устраивало, мы бы его не подписывали".

Виктор Черномырдин также считает, что пересмотр цены на газ для Украины возможен только в одном случае - в плане повышения.

"Возможен, но только в сторону увеличения. С нынешнего года, как и было неоднократно сказано Украине, мы работаем по европейской схеме: наши цены зависят от мировой конъюнктуры. В начале 2009 года стоимость газа для Украины была 450 долларов за тысячу кубометров, сегодня это уже другая цифра, потому что поменялись цены на нефть. Будет расти стоимость нефти - повысится и цена газа. Причем не только для Украины. У нас, в России, цены тоже зависят от мировой ситуации, трансформируются и по сути дела повышаются".