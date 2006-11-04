Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что антикризисная коалиция хочет его отставки по политическим мотивам.

Так Б.ТАРАСЮК прокомментировал последнее решение Верховной Рады о заслушивании отчета чиновников, назначенных за квотой Президента.

“Конечно, эта попытка заслушать отчеты двух министров является продолжением политики участников этой так называемой антикризисной коалиции против Президента. Конечно, мне понятна цель организации такой проверки, она заключается, очевидно в подготовке решения об отставке. Могу прибавить, что это будет незаконное действие, которое будет нуждаться в соответствующей правовой реакции”, - отметил министр иностранных дел на пресс-конференции в Николаеве в субботу.

"Что касается моей предполагаемой отставки - это политически мотивированный шаг, имеющий целью полностью разрушить представителей демократических сил в правительстве", - считает Б.ТАРАСЮК.

"Что касается отчета - отчета я не боюсь. Я не раз отчитывался перед обществом - отчитаюсь и перед Верховной Радой", - прибавил министр иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября ВР приняла постановление, которым планирует 15 ноября заслушать отчет министров иностранных дел Б.ТАРАСЮКА и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.