20 тысяч человек из тернопольских избиркомов до сих пор ждут зарплаты

Тернопольский областной совет призвал Кабинет Министров Украины, Верховную Раду и Генеральную прокуратуру обеспечить выплату зарплат членам участковых избирательных комиссий, которые работали на внеочередных выборах в облсовет.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем обращении депутаты указали, что 13 марта Министерство финансов Украины уменьшило объем субвенции на проведение внеочередных выборов на 4,276 млн. грн., тогда как предварительно была утверждена сумма 10,6 млн. грн. Из-за введения 12 марта Государственным казначейством Украины запрета Главному управлению Госказначейству в Тернопольской области осуществлять финансирование расходов областной ТИК за счет средств целевой субвенции из госбюджета по состоянию на 28 апреля на казначейском счету областной ТИК заблокировано 5,2 млн. грн. При этом общий объем средств, который необходимо выплатить членам участковых комиссий в качестве зарплаты за выполненную работу, составляет 6,676 млн. грн., еще 48,3 тысячи гривен необходимо для оплаты других организационных расходов.

В общей сложности дополнительная потребность областного бюджета в средствах на финансирование внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета составляет 1,786 млн. грн.

“Такая ситуация создала чрезвычайное напряжение в области, поскольку не выплачена заработная плата почти 20 тысячам человек”, – отмечают депутаты.

Они требуют отменить запрет Госказначейства на регистрацию и осуществление кассового обслуживания расходов областной ТИК, а также обеспечить дополнительное выделение средств на финансирование расходов на проведенные внеочередные выборы облсовета в сумме 1,786 млн. грн.

Сегодня на брифинге председатель Тернопольской обладминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ сообщил, что обращение ОГА к Кабмину и Генпрокуратуре с требованием разобраться с невыплатой работникам участковых комиссий зарплаты за три месяца не дало никаких результатов.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. 17 марта вечером ТИК подписала протокол по итогам проработки 100% бюллетеней.

В новоизбранном облсовете ВО «Свобода» получила 50 мандатов, партия «Единый Центр» – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия «Народный Союз Наша Украина» – 8, Блок Литвина – 5.