Тимошенко велела пограничникам отлавливать «гриппозных» на глазок

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании намерен утвердить план мер по недопущению попадания вируса свиного гриппа в Украину и принять решение о выделении из резервного фонда правительства финансовых ресурсов для его реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабмина.

По ее словам, вчера была созвано специальное совещание, на котором было определено, что необходимо утвердить комплекс мер, которые являются важными для защиты Украины от проникновения этой инфекции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот план будет утвержден сегодня на заседании правительства.

Для координации работы по недопущению попадания и распространения вируса свиного гриппа в Украине будет утвержден состав специальной правительственной комиссии по вопросам предупреждения возникновения заболевания среди населения.

Комиссию возглавит главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

Кроме того, сегодня правительство планирует принять постановление о выделении из резервного фонда Кабинета министров необходимого объема финансовых ресурсов для обеспечения всех мер, которые будут предусмотрены комплексным планом.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодня в Украине проводятся все необходимые меры по защите территории от вируса свиного гриппа. В частности, созданы специальные пункты на границах, где проводятся визуальные проверки людей, пересекающих границу, на визуальные признаки гриппа.

Кроме того, проводятся тщательные проверки мяса, животноводческой и растениеводческой продукции.

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, вся ручная кладь, в которую входит животноводческая и растениеводческая продукция, конфискуется.

Премьер-министр отметила, что правительство готовит информационные сообщения для граждан Украины, которые будут транслироваться по телевидению, радио и в прессе с перечнем стран, где зафиксированы вспышки свиного гриппа и с предупреждением для граждан воздержаться от посещения этих стран.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодня вспышки заболевания свиным гриппом зафиксированы в США, Канаде, Бразилии, Англии, Чехии, Шотландии, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Италии и Израиле, и количество заболевших постоянно растет.