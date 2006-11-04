Вместо ”Русского марша” в Киеве состоялся марш львовского УНСО и драка

"Русский марш", который планировали провести сегодня в Киеве, так и не состоялся. Участники акции планировали выразить солидарность с Россией, потребовать для русского языка статус государственного, а также заявить о продолжении серии акций протеста против попыток реабилитации воевавших в рядах Украинской повстанческой армии.

На Бессарабскую площадь, откуда должен был начаться марш сторонников российско-украинского единства, пришли около 20 человек и еще 50 противников этой акции, сообщает «5 канал».

Они попытались сцепиться между собой, однако драку быстро прекратили сотрудники правоохранительных органов.

Участникам "Русского марша", несмотря на сопротивление их противников, удалось возложить цветы к памятнику Богдану Хмельницкому, отмечает телеканал.

Однако по данным Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, на Софийской площади во время столкновения между членами Львовской организации УНСО и представителями всеукраинской организации «Русский движение» серьезно травмирован один человек, 39 участников инцидента задержаны милицией.

Согласно информации ЦОС, 3 ноября в Киевской городской государственной администрации поступили заявка на проведение представителями Львовской организации УНСО шествия в память об украинских казаках - участниках Московского похода 1611-1613 гг., и заявка на проведение своей акции представителями «Русского движения».

Члены УНСО планировали пройти пешим шагом от Бессарабской площади до Софийской. В свою очередь их «идеологические противники» планировали провести свою акцию от Бессарабской площади до Майдана Незалежности в знак солидарности с россиянами Украины.

Сегодня около 10.30 возле Бессарабского рынка начали собираться члены львовского УНСО. Одновременно с ними в этом же месте стали собираться представители «Русского движения».

В 11.10 на Бессарабской площади уже насчитывалось около 100 участников акции с каждой стороны, отметили в ЦОС.

С целью предотвращения возможного конфликта между обеими сторонами были расставлены сотрудники милиции.

В 12.20 представителя УНСО, построившись в колонну и держа в руках национальную символику, по улицам Крещатик, Прорезная, Владимирская пошли на Софийскую площадь. Целью своей акции они называли протест “против восстановления российской империи в пределах ее прежних территорий”.

В свою очередь в 13.30 на Софийскую площадь прибыли 20 представителей «Русского движения». Во время возложения цветов к памятнику Богдану Хмельницкому между обеими сторонами возникло столкновение, во время которого один из представителей «Русского движения» получил серьезную черепно-мозговую травму. По факту нанесения ему телесных повреждений возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ЦОС.

Кроме того, задержаны 39 участников драки, которые были доставлены в Шевченковский районный отдел милиции для составления протоколов за административное нарушение.

Во время осмотра личных вещей задержанных у одного из них в сумке было найдено пиротехническое устройство, которое передано экспертам.

Как сообщал УНИАН, “Русский марш» по случаю Дня народного единства - государственного праздника России – прошел сегодня в Симферополе и Севастополе.