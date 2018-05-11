ПР и БЮТ нашли общую основу – влечение к управляемой демократии?

Судя по обидным выпадам Тимошенко в адрес Януковича, доступ в его кабинет по-прежнему контролирует Левочкин, не являющийся адептом ПРиБЮТ… Янукович никак не скажет решительное «да» предложениям Юлии Владимировны…

Пожалуй, сегодня только ленивый не слышал о попытках Партии регионов и БЮТ найти взаимопонимание по вопросу внесения изменений в Конституцию. Однако режим секретности поддерживается строго: в СМИ просачивается исключительно дозированная информация.

Основываясь на утечках информации о ходе переговорного процесса, можно сказать, что крупнейшие парламентские фракции предлагают своим избирателям красивого и, возможно, породистого кота в мешке. Полный текст инициатив по реформированию Конституции не обнародован. Основные положения конституционных изменений, обсуждаемые общественностью и экспертами – выборы Президента в парламенте и сворачивание любой иной избирательной активности – могут превратить Украину в затхлое политическое болото в центре Европы. Кстати, при реализации такого сценария говорить о реализации европейского выбора нашим политикам будет как-то даже несолидно. Скорее, можно будет вспомнить спикера российской Государственной Думы Бориса Грызлова, заявившего, что парламент – не место для дискуссий.

Еще один интересный нюанс – Леонид Кучма и совсем недавно Виктор Ющенко свои проекты конституционных изменений делали достоянием гласности. Леонид Данилович, напомню, предложил провести политическую реформу за два с лишним года до президентских выборов. Сегодня можно долго спорить о причинах, подтолкнувших его к этому шагу, но факт остается фактом. И многие первоначальные положения конституционных изменений, скроенных по заказу Кучмы, исчезли или были переформатированы. Кстати, как за тогдашними конституционными новациями Банковой, так и за сегодняшними поисками нужного формата Основного Закона стоит Виктор Медведчук. То ли Виктору Владимировичу понравилось быть «серым кардиналом», то ли он доказывает сам себе, что является конституционалистом номер один в стране. Вот только «светлый образ» Медведчука, ко всему прочему, дает аргументы команде Ющенко...

Хотя Виктор Янукович после внесения Ющенко 31 марта проекта конституционных изменений на рассмотрение парламента пообещал аналогичный документ от Партии регионов, пока «региональная» Конституция в секретариате Верховной Рады не зарегистрирована. Если Виктору Федоровичу не обидно постоянно играть вторым номером в вопросе установления общегосударственных правил – это его личная проблема. Он известен как «донецкий конфуцианец», взирающий с вершины террикона своего рейтинга за возней конкурентов где-то внизу. Правда, ему не стоит забывать, что в условиях кризиса даже гору пустой породы могут сравнять с землей. Судя по обидным выпадам в адрес Януковича, которыми начала грешить Юлия Тимошенко, доступ в его кабинет по-прежнему контролирует Сергей Левочкин, не являющийся адептом сближения с «сердечниками», а сам главный «регионал» никак не скажет решительное «да» предложениям Юлии Владимировны. У Виктора Федоровича есть «синица в руках» – самый высокий личный и партийный рейтинг, которые совсем не хочется разменивать на президентство, полученное в парламенте. Да, в таком случае времени на гольф, теннис, охоту будет намного больше, но надолго ли сохранится у Партии регионов потребность в таком лидере?

Неслучайно Николай Азаров заявил, что сближение с БЮТ может привести к поглощению «регионалов» соратниками Юлии Тимошенко, благо опыт «перевоспитания» политических оппонентов у «сердечников» уже наработан. Если говорить совсем просто – создание двухпартийной системы Партии регионов и БЮТ может обернуться спустя некоторое время установлением однопартийности. Прибавьте к этому отмену на 3–5 лет парламентских выборов под лозунгом сохранения стабильности и порядка в стране. Представили? Сейчас в стране 167 политических партий, их численность может и не меняться кардинально, но все будут знать, что только «сердечные» политики имеют перспективу.

Не стоит забывать, что сохраняется пропорциональная система с закрытыми списками (тимошенковцы даже не притворялись, что поддерживают переход к открытым спискам). Украина – извините, не Япония, где доминирование Либерально-демократической партии не приводит к установлению диктатуры. И совсем наивный вопрос – кто из избирателей голосовал за подобное развитие событий? Миллионы наших сограждан из Донбасса или Западной Украины? Если это «сшивание» страны, то почему его нужно делать при помощи мотка колючей проволоки, обернутого в конституционные инициативы?

Наверное, стоит вспомнить, кто однозначно выиграет от возможной конституционной «модернизации». Понятно, что партийные лидеры – Юлия Владимировна будет оттачивать навыки «железного канцлера», Виктор Федорович благостно надувать щеки в качестве главы государства с микроскопическими полномочиями. По десятку-полтора спонсоров обеих политических сил, ведь выборы Президента в парламенте для них – невиданная экономия. Действующие парламентарии, которым несколько лет ничего не угрожает, и можно будет «пилить» страну всласть. Кто еще?

Вопрос, к сожалению, не риторический. Понятно, что до середины мая, до момента возобновления пленарных заседаний парламента, мы вряд ли узнаем, сумели ли договориться Партия регионов и БЮТ. Но сама возможность закулисных конституционных изменений свидетельствует, что отечественная политическая элита не доросла до европейских политических стандартов, а страдает, кроме поиска внешней поддержки, особой хворью – влечением к управляемой демократии. Декабристы в 1825 году собирались облагодетельствовать народ без его участия. Наши герои – самих себя, но только за наш счет. И если для этого нужно засунуть в мешок проект Конституции крупнейшего европейского государства, то цель оправдывает средства.

Евгений Магда