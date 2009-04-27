Партия регионов требует принять меры против свиного гриппа

Партия регионов требует от правительства срочно принять меры по предотвращению распространения в Украине высокопатогенного вируса гриппа.

Это подчеркивается в переданном УНИАН заявлении члена фракции Партии регионов в Верховной Раде, председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяны БАХТЕЕВОЙ.

Она выражает обеспокоенность по поводу особо опасной ситуации, сложившейся на территории США и Мексики, связанной со стремительным распространением высокопатогенного вируса гриппа и отсутствием действенных мер со стороны украинской власти по недопущению распространения вируса в Украине.

В заявлении констатируется, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 18 марта 2009 года в Мексике зарегистрировано более 1600 случаев гриппоподобных заболеваний, более 100 из которых закончились смертью. Государственные органы США сообщают о 20 зарегистрированных на территории страны подтвержденных случаях гриппа свиней A/H1N1 среди людей и 9 случаев, подозрительных на данную инфекцию. Четыре случая заболевания подтверждены в Канаде. Появились подозрительные случаи и в Европе: 2 - во Франции и 6 - в Испании. Большинство больных – молодые совершеннолетние люди.

”Во многих странах мира государственные органы в экстренном режиме на протяжении последних дней разрабатывали национальные программы мероприятий по защите населения от возможного заражения. Несколько стран запретили ввоз на их территорию животных и продукции животного происхождения из Мексики и США. В других, приближенных к этим странам территорий, запрещено проведение массовых мероприятий, занятия в школах и детских садах, что свидетельствует о большой опасности ситуации”, - отмечает Т.БАХТЕЕВА, подчеркивая, что ВОЗ призывает к скоординированным действиям и объявила вспышку гриппа в Северной Америке “угрозой здравоохранению международного уровня”.

“Генеральный директор ВОЗ в соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение. По имеющимся данным, вирус передается от человека к человеку”, - подчеркивает председатель профильного комитета ВР.

В связи с этим Т.БАХТЕЕВА приводит пример Российской Федерации, где с целью предупреждения ввоза и распространения опасной инфекции на территорию государства соответствующими службами уже подготовлены указания о срочной проверке готовности соответствующих служб, учреждений здравоохранения согласно плану мероприятий на случай развития предпандемической ситуации с учетом рекомендаций ВОЗ.

”Наряду с этим, в Украине до сих пор не предприняты неотложные меры по предупреждению ввоза, распространения инфекции и надзора за ситуацией, составляющей международную опасность и угрозу здоровью людей”, - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА и отметила, что правительство страны должно принять срочные меры по предотвращению распространения в Украине высокопатогенного вируса гриппа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что в Украине создана специальная группа специалистов для изучения вопросов, связанных со свиным гриппом.