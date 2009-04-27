От чего зависит политическая влиятельность телеканала

Наиболее политически влиятельным телевизионным каналом страны является «Интер». Таковы результаты экспертного опроса, проведенного Институтом антикризисных стратегий с 13 по 17 апреля 2009 года. Как говорится в пресс-релизе института, переданному УНИАН, в опросе приняли участие 26 экспертов в области политики и масс-медиа, которые оценивали уровень политической влиятельности телевизионных каналов по пятибальной шкале.

По результатам опроса, «Интер» набрал 109 баллов, получив среднюю оценку 4,19 балла. Это гарантировало «Интеру» значительный отрыв от остальных украинских каналов, говорится в сообщении для прессы. По убеждению руководителя Института антикризисных стратегий Екатерины КИРИЧЕНКО, “это свидетельствует о будущем усилении борьбы за первую кнопку страны”. Ведь судьба президентских выборов в значительной степени может зависеть именно от информационной позиции «Интера», считает К.КИРИЧЕНКО.

«Наши предыдущие опросы обнаружили слабость позиций на «Интере» премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. Именно желание исправить эту ситуацию приводит к актуализации вопроса законности покупки «Интера» нынешними владельцами, – считает К.КИРИЧЕНКО. – Эта борьба будет накладывать на владельцев канала все большие политические обязательства, которые все сильнее будут влиять на информационный контент «Интера». Потому вполне вероятной является угроза превращения мощнейшего канала страны на технологический рупор одной-двух политических сил».

Вслед за «Интером», говорится в пресс-релизе, идет группа каналов, средняя оценка которых колеблется в пределах 3,5 балла. Это, в частности, «1+1», «ICTV», ТК «Украина» и «5 канал». “Эксперты прореагировали на падение рейтингов канала «1+1» и уменьшение количества политически сориентированного контента, объясняет заместитель руководителя ІАС Василий САМОХВАЛОВ. – Мощные позиции других каналов объясняются достаточно легко. Кроме значительной доли новостийного вещания, ICTV и «Украина» имеют влиятельные ток-шоу. А у маркетологов «5 канала» просто не доходят руки до перепозиционирования канали с «честного» на «влиятельный», которым ему надлежало бы быть».

Позиции других каналов объясняются либо низким общим рейтингом, либо сознательным отказом от политического контента, как, например, в случае с «Новым каналом» (53 балла в суммарном зачете и 2,03 балла средней оценки). В целом через опрос прошли 13 каналов, содержащие в собственных сетках вещания блоки новостей.

