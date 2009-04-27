Экс-посол США: Ющенко и Тимошенко не могут прийти к согласию

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Брукингс института (США), бывший Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР считает, что Соединенным Штатам Америки было бы легче сотрудничать с Украиной, если бы Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО более четко сотрудничали друг с другом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеоконференции Киев-Вашингтон «Рекомендации новой Администрации США относительно Украины. Взгляд ведущих американских экспертов».

«Если бы Президент и премьер-министр Украины могли более четко работать друг с другом, тогда мы могли бы легче сотрудничать с Украиной», - сказал С.ПАЙФЕР.

Он отметил, что В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО не могут прийти к согласию, и это является достаточно серьезным аргументом.

В то же время бывший посол заверил, что США достаточно серьезно и положительно относятся к Украине.