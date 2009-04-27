СНБО: бороться с коррупцией в Украине уже практически нереально

Совет национальной безопасности и обороны не давал оценок деятельности ни одного из правоохранительных органов Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы СНБО.

СНБО напоминает, что 24 апреля под председательством Президента Украины состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где главным вопросам рассматривалось состояние преступности в государстве и координация деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям. Все выступающие на заседании члены СНБО Украины: Генеральный прокурор, Председатель Верховного Суда, министр внутренних дел, председатель СБУ, председатель Государственной налоговой администрации признали, что ряд объективных и субъективных факторов, усиленных финансово-экономическим кризисом, вызывают существенный рост криминогенного уровня в обществе.

СНБО заявляет, что позиция государственной власти, и в первую очередь правоохранительных институтов, должна заключаться в прозрачном и профессионально компетентном процессе профилактики и борьбы с преступностью. При этом недопустимым является сокрытие реального положения вещей и какие-либо манипуляции в этой сфере как с криминальной статистикой, так и политикой в борьбе с преступностью. По мнению СНБО, это принципиально важно для обеспечения законности и правопорядка в Украине.

СНБО напоминает, что опаснейшей формой организованной преступности в Украине уже сейчас эксперты называют сращивание государственного бюрократического аппарата с преступностью. Это и формирует высокий уровень коррупции и делает почти невозможным реальную борьбу с этим явлением. Как следствие, Украина признана одним из наиболее коррумпированных государств, а также является одной из наименее привлекательных стран мира (134 место из 180 стран по данным Transparency International).

Именно на этих фактах, говорится в заявлении, которые были установлены межведомственной рабочей группой с участием всех высокодолжностных представителей правоохранительных органов, и был проведен брифинг первого заместителя Секретаря СНБО Степана ГАВРИША. При этом особенно акцентировалось внимание на росте уровня бандитизма в 2,6 раза, о чем и свидетельствует статистика МВД. “Никаких оценок качества деятельности ни одного из правоохранительных органов не давалось. Также пресс-служба аппарата СНБО Украины еще раз заявляет, что вопрос «О состоянии преступности в государстве и координации деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям» и соответствующий проект решения был поддержан всеми руководителями правоохранительных органов и председателем Верховного Суда Украины”. СНБО также напоминает, что в соответствии с поручением Президента Украины он будет доработан и еще раз рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны после завершения работы миссии GRECO в Украине и заслушивания отчета Украины в Страсбурге по вопросу борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на брифинге по результатам заседания СНБО С.ГАВРИШ отметил, что СНБО обеспокоен ростом уровня преступности в Украине.

По его словам, СНБО констатировал существенный рост уровня преступности в Украине. Среди причин этого явления первый заместитель секретаря СНБО назвал экономический кризис, а также отсутствие целостной программы борьбе с преступностью. По его словам, необходимые действенные меры со стороны государства до сих пор не найдены.

В тот же день Министерство внутренних дел распространило заявление, в котором назвало информацию С.ГАВРИША о росте в последнее время в 2,5 раза уровня преступности в Украине некомпетентной и не соответствующей действительности.