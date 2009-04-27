Тимошенко рассказала Стайнбергу, как ей «помогали» со всех сторон

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поблагодарила первого заместителя государственного секретаря США Джеймса СТАЙНБЕРГА за содействие в налаживании сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, встреча главы правительства с первым заместителем госсекретаря США состоялась сегодня в Киеве.

Во время переговоров Дж.СТАЙНБЕРГ заявил, что „правительство Украины понимает вызовы мирового финансового кризиса, и знает как его преодолевать”. “На примере действий вашего правительства мы увидели, что у вас есть понимание того, насколько непростыми являются существующие вызовы, и готовность к решению существующих вопросов», - заявил он. Дж.СТАЙНБЕРГ отметил, что, с одной стороны, кризис – это сильные вызовы, а с другой – это возможность для сильных лидеров продемонстрировать свою ведущую роль для того, чтобы вывести страну на новый, более высокий уровень. По его словам, для Украины сейчас одним из главных направлений работы по преодолению кризиса является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Дж.СТАЙНБЕРГА за содействие в налаживании сотрудничества Украины с МВФ.

«Для Украины в это трудное кризисное время это главное стратегическое направление», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что продолжение сотрудничества с МВФ налаживалось тяжело из-за политического кризиса, который сегодня разрывает страну.

«Налаживать отношения было тяжело, когда со всех сторон «помогали», но правительство сделало почти невозможное, чтобы такое сотрудничество продолжалось, потому что сотрудничество с МВФ и является для Украины настоящей антикризисной программой», - отметила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что сегодня у правительства есть политическая воля осуществлять структурные, долгосрочные и тяжелые реформы, которые предусмотрены общей программой сотрудничества Украины с МВФ.

Справка УНИАН. Первый заместитель госсекретаря США Дж.СТАЙНБЕРГ находится в Украине с официальным визитом.