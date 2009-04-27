Посланец Обамы передал Ющенко привет от жены Клинтона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с заместителем Госсекретаря США Джеймсом СТАЙНБЕРГОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы организации двусторонних отношений в контексте начала работы новой Администрации Президента США. Также речь шла о чувствительных аспектах международной и региональной политики. В.ЮЩЕНКО дал оценку внутриполитической и экономической ситуации в Украине.

В начале встречи собеседники отметили стратегический характер двусторонних отношений.

«Наши отношения сегодня носят стратегический характер, и являются знаковыми для Украины», - сказал Президент. Со своей стороны, заместитель Госсекретаря США Дж.СТАЙНБЕРГ отметил широкий спектр вопросов сотрудничества и глубокое культурное измерение отношений и активность контактов не только на государственном, но и межчеловеческом уровне. «Наши общие ценности и общие устремления создают прочную основу для наших отношений», – сказал он, отметив ощутимые демократические изменения, которые демонстрирует Украина.

Дж.СТАЙНБЕРГ также передал Президенту Украины приветствие от государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН.