Украинский бомонд слетелся на коровьи головы в Центр Пинчука

“Слетелись, как мухи, в зоомагазин”... Херст просто хочет сказать людям: «Вы такие дураки, а я такой мудрый”... Европейцам уже надоело это так называемое современное искусство... 25 апреля Виктор Пинчук в своем PinchukArtCentre представил украинской аудитории новые и не совсем новые творения современного искусства, собранные под названием «Реквием», британского художника Демиена Херста (Damien Hirst). Выставка охватывает свыше ста работ, созданных сначала 90-х до наших дней. Светский бомонд, как всегда, увидел выставку на день раньше.

В Украине Пинчук давно стал известен тем, что популяризует современное искусство, которое, по мнению многих, призвано шокировать. Чем в этот раз хочет шокировать украинцев олигарх?..

Демен Херст известен тем, что помещает мертвых животных или их части в формальдегид и выдает это за искусство. Некоторые творения Херста мы уже видели в 2007 году. Однако в этот раз будем иметь возможность «насладиться» не только коровьими головами, но и целыми трупами коров, овец и даже акул.

Популярность пришла к Херсту в 1992 году, когда он поместил в формальдегид убитую в Австралии акулу в 93-м - корову с теленком, а в 94-м - овцу. Мир с тех пор давно уже пережил «херстоманию», которую нам сегодня преподносят как что-то суперсовременное... Советник министра культуры Сергей Проскурня говорит, что, например, Венецианская биеналле современного искусства сегодня совсем не имеет такого ажиотажа, который был в 60–70 годы. И вообще в Украину приезжают только те тренды, спрос на которые в мире уже прошел.

– Мосерат Кабалье нужно было сильно постареть, чтобы она приехала в Украину, – резюмирует Проскурня. – В 1973 году, когда я был студентом, сказал, что Queen приедет к нам тогда, когда ее участникам будет по 60 лет, что и произошло. То есть мы для них – как секон-хенд.

Конечно, ничего плохого нет в том, что Пинчук нам показывает это сегодня. Хотя многие выдвигают претензии к олигарху, что мог бы, мол, потратиться и на что-то более полезное...

В интервью УНИАН Демиен Херст признался, что был «ужасно» поражен, когда увидел очередь перед PinchukArtCentre.

Украинский художник Иван Марчук говорит, что это просто хорошая пиар-акция, организованная Пинчуком, потому люди туда идут.

– Один оттуда выходит что-то увидев, – отмечает художник, – другой – ничего не увидев. Херст просто сделал то, чего не делал никто. Для художника важно, подхватят его струю, или нет. Как раз его струю люди и подхватили. Демиен – человек, как говорят, успешно бизнесовый. Но, хочу сказать, что бизнес и искусство – немножко разные вещи. В действительности европейцам уже надоело это так называемое современное искусство. Это просто такие разные фокусы. И вообще, пока на свете существуют краски, от чистого, высокого искусства никуда не деться. А эти фокусы быстро пройдут. Люди это скоро забывают, да и сам он забывает, что делал. Я бы это тоже не считал искусством, считал бы просто выдумкой. Он просто хочет людям сказать: «Вот посмотрите, вы такие дураки, а я такой мудрый». Когда я жил в Нью-Йорке, то читал статью о критериях оценок современного искусства. Тогда на эту тему активно полемизировали. Потом все пришли к выводу, что критериев оценок современного искусства просто не существует. Это просто бизнес, большой бизнес.

Господин Марчук объясняет, что Пинчуку нравится делать только то, чего до сих пор никто в Украине не делал.

– Например, меня в своем центре он никогда не будет выставлять, – говорит художник, – потому что это не входит в концепцию его музея, хотя он меня уважает. Да, это уже идеология, а не искусство. Мы во всем отстаем от Европы. Мы можем порадоваться только тому, что наша картошка и капуста лучшая, потому что растет на земле, а их - неизвестно на чем.

Почему Демиен Херст считается самым успешным современным художником? А потому, что он первым из художников почав себя рекламировать. Еще в 1994 году он выпустил на телевидение рекламные ролики со своими работами.

Однако в начале 2000-х годов художник теряет популярность. Один из самых известных критиков Британии Браян Сівелл (Brian Sewell) в 2006 году опубликовал статью в газете Evening Standard, в которой пишет такое:

– Кто сейчас помнит Демиена Херста? Я помню, но я должен, потому что это моя работа. Художники в возрасте сорока лет помнят – но они его современники и многие из них растаяли в его тени, то есть помнить им легко, потому что это горькое воспоминание. Но очень молодым кажется, что Херст уже не тот модный герой, примеру которого хотелось раньше следовать. Еще десять лет назад Херст был как Леонардо в свое время – автор, скульптор, художник, философ, драматург, эрудит, и дар Божий всему человечеству...

По-видимому, таким «Богом» сейчас Херст является только на постсоветском пространстве. Хотя в прошлом году “Сотбис” наторговал за его картины 200 миллионов долларов. Но как, как говорит Марчук, разве это много?! Ван Гог продается куда дороже.

Работы Демиена Херста сосредоточены в основном у трех коллекционеров. Крупнейшим из которых является сам Виктор Пинчук. Несколько работ, которые сегодня представлены в Киеве, олигарх купил в прошлом году на «Сотбис»…

Хотели ли бы вы что-то приобрести из творений Херста, даже если бы у вас были на это деньги? Например, подвешенную за шею корову с вываленными кишками? Или инсталляцию с отрезанной коровьей головой, на которую садятся живые мухи? Стенды ли с медикаментами или окурками сигарет? Пони или теленок в формалине? Нет, не хотели бы? Может вы ничего не понимаете в искусстве?

После осеннего аукциона “Сотбис” британская газета «Гардиан» размышляла над тем, кто может покупать Херста.

– Какой серьезный человек может захотеть те коллажи из мертвых бабочек, которые являются не чем другим, как перепевом викторианского декора? Кто может выдержать долго, глядя на его дурноватые картины из пятен... или на бессмысленные имитации упаковок лекарств на полках аптеки? Поэтому не удивительно, что так много больших шишек бизнеса охотятся за Херстом: его работы одновременно туповаты и чувственны, и являются просто билетом для новых коллекционеров, которые, попросту говоря, недознатоки искусства. Рассмотрите золотого тельца на этом аукционе, замаринованного, с золотым диском на голове и копытами, сделанными из чистого золота. Для этих болванов золото является религией. “Доброе утро, добрый день, и так далее, мое золото! Открой ларь, чтобы я мог видеть моего святого!”

Херст также известен своей любовью к черепам. Последние его работе, которые он также представил в украинской столице, – серия картин с черепами (Skull paintings). Их около сорока. Они фактически все одинаковые: в одном цвете и на одинаковом фоне. Правда, есть «Череп с лимоном», «Череп со стаканом воды». Думаете, он сам их рисовал? Совсем нет – так же, как и все остальное. У него есть целая команда, которая все это делает. А что же делает он сам и можно ли его называть талантливым?

Наверное, ломает голову над тем, как удачнее себя пропиарить. Для этого тоже нужен незаурядный талант...

– Я бы, например, не смог продать акулу в формалине никому, – говорит украинский скульптор Олег Пинчук, – а вот Херст смог это сделать. Ну разве это не талант?!

Наш бомонд на днях слетелся как мухи на ту коровью голову в этот, как сказал Иван Марчук, зоомагазин, и себе поценить современное искусство.

Боксеру Виталию Кличко понравилась картина появления ребенка через кесарево сечение, которую Херст нарисовал после рождения своего сына. Кличко картина показалась очень энергичной. Все остальное для него “интересно”, однако он не может сказать, что фанат такого искусства. Боксер даже немножко разочаровался, потому что надеялся увидеть знаменитый череп с бриллиантами, но Херст его не привез. Отмечает как позитив то, что мы имеем возможность увидеть это в Киеве, а не летать в Нью-Йорк или Лондон.

Владелец футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис был просто поражен:

– Поражает. Поражает, потому что для меня это новое. Вызывает ли это у меня отвращение? Вот знаете, возле коровы с кишками я долго не стоял. Вот тот шар с ножами – я его тоже не понял (надувной шар поддерживается потоком воздуха над направленными на нее ножами. – Авт.) . Ну мы же не экзекуцией занимаемся. Но я так себе подумал: может, сделать на своей динамовской базе такая площадка из ножей. Если футболисты плохо будут играть, понемногу будут садиться на ножи. Также неприятно было возле джакузи с окурками папирос. Я курю. Это джакузи вынудило меня задуматься – зачем я это делаю. Я, по-видимому, сам уже такую ванну окурков скурил. Мне нравятся художники прошлого тысячелетия, то есть которые уже мертвые. За рубежом я не имел возможности посещать такие выставки, потому что я, как правило, выезжаю тогда, когда играет моя команда. Меня за день до матча начинает так колбасить, что мне не до того, а в отпуске бываю очень редко.

А пришел Суркис в PinchukArtCentre посмотреть, почему эти произведения так продаются. Но сам он ничего бы не покупал. Говорит, что “мы живем в такой жизни, что хочется чего-то веселого, чего-то такого, чтобы глянул, а оно тебя позабавило”.

“Регионал” Нестор Шуфрич тоже пожаловал… кстати, он заметно похудел. Говорит, что из-за кризиса ему приходится экономить на продуктах. Выставка ему “почти не понравилась”, говорит, что половину экспозиций вообще не показал бы своему младшему сыну. Мертвые животные его не пугали, говорит что после 2004 года его уже тяжело чем-то испугать.

– Надеюсь только на одно, что все эти животные были мертвыми, когда с ними это делали.

Открытие выставки произведений искусства – всегда как праздник, хочется радоваться, поговорить о чем-то хорошем, однако, кажется, у бомонда такого ощущения не было. Все время улыбался лишь Виктор Пинчук, в отличие от своей жены Елены, которая, утратив обычную веселость, стояла с огорченным лицом – она и не пыталась рассматривать экспонаты.

На открытие выставки зашли также Леонид Кучма с женой, Петр Порошенко, Александр Пономарев с женой, Наталия Могилевская и другие любители тусовок.

Сам Демиен Херст оказался достаточно приветливым. В канун выставки мы имели возможность пообщаться с ним, узнать, что он хочет показать своим искусством.

– Почему Вы организовали такую большую выставку своих работ именно в Киеве?

– Виктор меня к этому очень настойчиво подталкивал. В прошлом году он также организовывал выставку моих работ. Как-то я увидел, что перед его центром стоит огромная очередь. Это меня ужасно поразило. Мне всегда казалось, что музеи существуют только для мертвых, а в Киеве чувствуется, что все живет.

– У Вас с Виктором Пинчуком дружба, или он Вам просто заплатил большие деньги?

– Мы с ним коллекционируем похожие произведения искусства.

– Вы спиртуете тела, части тел животных. Почему не человеческие?

– Думаю, что люди думают больше о животных, чем о самих себе. Если поместить человека в формалин, то люди даже не захотят на него смотреть.

– Что Вы своими работами хотите показать?

– Красота жизни в том, что жизнь можно забрать в любой момент. Я хотел бы, чтобы люди об этом думали и тем самым старались получать большее удовольствие от жизни.

– Не боялись ли протестов общества? И что Вы думаете о людях, которые не понимают Ваших творений?

– Искусство – это очень старомодное средство вынудить людей задуматься над чем-то. Например, человек может стать перед скульптурой, и между ними возникнут отношения. Правда, совсем другой эффект тогда, когда люди видят работы только на фото в газетах, журналах или в Интернете. Этого не нужно бояться, просто нужно делать так, чтобы больше людей приходили и становились перед скульптурой.

– Что, по вашему мнению, вообще современное искусство? И сколько оно будет современным?

– Это тяжелый вопрос. Думаю, современное искусство создается теми художниками, которые живут. Нельзя назвать искусство современным, если его сделали мертвые художники.

– Критики называют Ваши инсталляции, например акулу в формалине или отрезанную коровью голову, чем-то однодневным...

– Поверьте, что эти произведения останутся даже тогда, когда этих критиков уже не будет.

– Знакомы ли Вы с работами наших украинских художников?

– Знаю о том парне – Цигалове, – который сейчас открывает выставку под названием «Чего боится Демиен Херст». В прошлом году он хотел повести меня на вечеринку погулять, но я бросил пить, потому отказался. Он был разочарован. Я когда-то очень много гулял.

(Это правда. Раньше Херст принимал наркотики и безбожно пил. В тот период он был известен своим диким поведением. Однажды даже засунул в свой половой орган сигарету в присутствии журналистов.)

– А чего боится Демиен Херст?

– Боюсь рака. (Смеется). Хочу сказать что-то политнекоректное. Боюсь, что стану религиозным.

Я уже это как-то говорил. Боюсь, что когда-то молодые художники будут говорить, что я не являюсь хорошим художником, клевым художником. Мой сын, которому сейчас 16, сказал мне: «Ты уже не смешной». Я боюсь, что это самое мне скажет весь мир.

– Вас, кажется, ужасно притягивают человеческие черепа. Откуда это?

– Видите, это все подарки (показывает на свои перстни на руках: два из них в форме черепа, один – скелета). Кто-то мне сказал, что это немодно, потому я хочу их носить.

– Почему боитесь стать религиозным? У Вас же есть работы на религиозную тему.

– До 12 лет я воспитывался как католик. Ходил регулярно в церковь. Мне логика говорит, что в этом нет никакого смысла. Но поскольку меня так воспитывали, то мне тяжело это от себя отбросить вообще.

– Как Вы переживаете экономический кризис?

– Это все напоминает хорошую вечеринку, которая просто закончилась. Сейчас нам всем нужно собраться и ожидать следующей вечеринки.

Я сейчас продаю меньше работ и, соответственно, покупаю их меньше.

– Вы медитируете?

– Нет. В этом году я был на острове Балли. Мне там делали массаж, потом спросили: «Вы видите цвета?» Потому я с большим подозрением отношусь к таким вещам.

– У Виктора Пинчука есть дом в Лондоне. Вы там гостили?

– Да, но когда я там был, он еще не был готов.

Оксана Климончук, Оксана Романюк

P.S. Выставка «Реквием» работает с 25 апреля по 20 сентября 2009 года, во вторник – воскресенье с 12.00 до 21.00, понедельник – выходной. Вход свободный.

Фото работ зсайта PinchukArtCentre