У Ющенко успокаивают Медведько: Пискун ему не конкурент

Решение окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск Святослава ПИСКУНА, не приведет к изменению руководства Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

«Решение окружного административного суда никоим образом не влияет на статус генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, и к смене руководства Генеральной прокуратуры не приведет», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она напомнила, что окружной административный суд Киева своим решением удовлетворил иск С.ПИСКУНА лишь в части отмены указа Президента от 24 мая 2007 года, которым был отменен другой указ о восстановлении господина С.ПИСКУНА в должности генпрокурора.

В то же время, по информации И.ВАННИКОВОЙ, суд отказал С.ПИСКУНУ в удовлетворении требования о восстановлении его в должности генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 24 апреля признал незаконным Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 24 мая 2007 г. № 469/2007 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357”. Указом от 26 апреля 2007 года Святослав ПИСКУН был восстановлен в должности генерального прокурора Украины.

26 апреля 2007 г., Президент восстановил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины на выполнение решения Шевченковского районного суда Киева. В то же время, 24 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО подписал Указ № 469/2007 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357”.

Как указывается в обнародованном Официальным интернет-представительством главы государства документе, “с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности» признать утратившим действие Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 357 «Вопрос С.Пискуна». С.ПИСКУН обжаловал этот указ.

В то же время, несмотря на решение суда, С.ПИСКУН заявил, что не будет писать заявление о восстановлении в должности генерального прокурора Украины. С.ПИСКУН заметил, что решением Окружного апелляционного админсуда Киева отменен «незаконный указ о моем освобождении, а поэтому, автоматически это значит, что работает указ о моем назначении» на должность генерального прокурора.