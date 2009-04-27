В Сведбанке новый глава?

На днях владельцы “Сведбанка” определились с новым председателем правления банка и приняли решение о том, кто именно сменит Сергея ТИГИПКО на этом посту. Об этом УНИАН сообщают источники в банковских кругах. Один из этих источников утверждает, что решение уже принято и новый глава назначен. Его фамилия пока еще не разглашается.

В пресс-службе банка УНИАН не удалось получить подтверждение или опровержение этой информации. Там агентству лишь сообщили, что с понедельника, 27 апреля, Сергей ТИГИПКО находится в отпуске.

Как сообщают источники УНИАН, пока еще неизвестно, как решен вопрос с трехлетним контрактом С.Тигипко с владельцами банка, который заканчивается летом 2010 года. Изменение руководства банка, по мнению источников, связано с планами участия С.Тигипко в предстоящей кампании по выборам Президента Украины. О таких намерениях он сам уже заявил СМИ. Также, как известно, на днях СМИ, в частности, сообщили о вероятности того, что в канун президентской кампании С.Тигипко возглавит партию “Трудовая Украина”.