Тимошенко обещает отдать 2 миллиарда на приобретение жилья

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в 2009 году удастся пополнить Государственное ипотечное учреждение на 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, вручая чернобыльцам ключи от 5 новых квартир в Кагарлыкском районе Киевской области, которые были выкуплены Министерством Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

«Я уверена, что мы вернем в Государственное ипотечное учреждение 1 млрд. долга, еще 1 млрд. получим дополнительно за счет продажи ценных бумаг. И я думаю, что в этом году мы еще 2 млрд. грн., того, чего не было в прежние годы, сможем отдать на приобретение жилья», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.