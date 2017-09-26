Пограничники не пустили на территорию Украины главного редактора "Голоса ислама"

00:04, 26 сентября 2017
Политика
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Погранслужба Украины отказалась принять Черноморченко и его родного брата в связи с тем, что они якобы не доказали свою цель визита.

24tv.ua

Главного редактора медиапроекта "Голос ислама" Дмитрия Хамзу Черноморченко не пустили на территорию Украины. Об этом Дмитрий рассказал "Украинской правде".

Он сообщил, что с 12 часов дня 25 сентября находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы.

Погранслужба Украины отказалась принять Черноморченко и его родного брата в связи с тем, что они якобы не доказали свою цель визита.

Черноморченко в разговоре сообщил, что предъявил нотариально заверенное письмо хозяйки квартиры в Одессе, которую он снимает, что у них договор и она готова его прописать.

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Также у него были обратные билеты из Одессы на субботу.

Цель визита Хамзы, по его словам, - подача документов на получение украинского гражданства, поскольку его мать была украинской гражданкой и он имеет право на получение украинских документов.

"У меня онкология, мне необходимо здоровое питание и хороший сон. Условия, в которых мы находимся, вы видели, добавьте туда отсутсвие возможности есть и пить", - сказал Черноморченко "Украинской правде".

Как известно, Дмитрий Хамза Черноморченко — гражданин России, но был вынужден жить в Турции из-за давления на родине.

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