Пограничники не пустили на территорию Украины главного редактора "Голоса ислама"
Погранслужба Украины отказалась принять Черноморченко и его родного брата в связи с тем, что они якобы не доказали свою цель визита.
Главного редактора медиапроекта "Голос ислама" Дмитрия Хамзу Черноморченко не пустили на территорию Украины. Об этом Дмитрий рассказал "Украинской правде".
Он сообщил, что с 12 часов дня 25 сентября находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы.
Погранслужба Украины отказалась принять Черноморченко и его родного брата в связи с тем, что они якобы не доказали свою цель визита.
Черноморченко в разговоре сообщил, что предъявил нотариально заверенное письмо хозяйки квартиры в Одессе, которую он снимает, что у них договор и она готова его прописать.
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Также у него были обратные билеты из Одессы на субботу.
Цель визита Хамзы, по его словам, - подача документов на получение украинского гражданства, поскольку его мать была украинской гражданкой и он имеет право на получение украинских документов.
"У меня онкология, мне необходимо здоровое питание и хороший сон. Условия, в которых мы находимся, вы видели, добавьте туда отсутсвие возможности есть и пить", - сказал Черноморченко "Украинской правде".
Как известно, Дмитрий Хамза Черноморченко — гражданин России, но был вынужден жить в Турции из-за давления на родине.