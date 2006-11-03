Бессмертный думает, что Ющенко могут завидовать все президенты мира, кроме двух

Председатель совета политической партии “Народный Союз Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что между желанием парламента сменить министров и импичментом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет ничего общего.

Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос во время интернет-чата на “Украинской правде”.

По его словам, ничего общего между порчей нервов министрам, к которому прибегает Партия регионов, и импичментом нет.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ не согласен, что после политической реформы Президент превратился в британскую королеву. “О полномочии украинского Президента могут мечтать все президенты мира, кроме бацьки и императора всея России”, - сказал он.

Давая ответ на вопрос, заслуживает ли В.ЮЩЕНКО на второй срок президентства, Р.БЕССМЕРТНЫЙ ответил утвердительно: “Заслуживает, но это будет понятно, когда первая каденция Виктора ЮЩЕНКО будет приближаться к концу. Я не отношусь к тем, кто выставляет перед Президентом гипертрофированные требования”.

Отвечая на вопрос, кого он считает более сильным противником на следующих президентских выборах для В.ЮЩЕНКО – Виктора ЯНУКОВИЧА или Юлию ТИМОШЕНКО, председатель совета партии выразил мнение, что для В.ЮЩЕНКО большим противником будет В.ЯНУКОВИЧ. “Почему? Потому что все равно Ю.ТИМОШЕНКО будет вместе с В.ЮЩЕНКО”, - убежден Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью УНИАН народный депутат-“нашеукраинец” Михаил ПОЖИВАНОВ предостерег Президента, что антикризисная коалиция готовит его импичмент.

По мнению депутата, последние действия коалиции, в том числе планы отправить в отставку министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА и министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, свидетельствуют, что антикризисная коалиция не отказалась от плана объявить импичмент Президенту.